«الإحصاء»: 12.5% تراجعًا في واردات السيارات خلال 11 شهرًا (جراف)

كشف أحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع قيمة واردات السيارات «الملاكي» بنسبة 12.5%، لتصل إلى 2 مليار و108 ملايين دولار خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من العام الماضي، مقارنة بنحو 2 مليار و410 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من 2018.

أرجع خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، انخفاض قيمة واردات السيارات الخاصة «الملاكي» إلى تحفظ الوكلاء المحليين في عمليات الاستيراد، نتيجة حالة التخبط التى تشهدها السوق المحلية من انخفاض المبيعات.

وأضاف سعد أن التخفيضات السعرية التي تقدمها الشركات على طرازاتها دفعت شريحة كبيرة من المستهلكين لتأجيل قراراتهم الشرائية لحين استقرار الأسعار.

الجدير بالذكر، أن مبيعات سيارات الركوب الخاصة «الملاكى» سجلت هبوطًا بمعدل 9%، لتصل إلى 112.9 ألف وحدة خلال الشهور الأحد عشر شهرًا الأولى من العام الماضي، مقارنة مع 123.5 ألف مركبة فى الفترة ذاتها من 2018، وفقًا للتقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

ورصدت «المال» تطور قيمة واردات سيارات الركوب الخاصة «الملاكي» خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من العام الماضي من عامي 2018 و2019، استنادًا إلى الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وانخفضت قيمة واردات مصر من سيارات الركوب لأدنى مستوى لتسجل 132.6 مليون دولار خلال يونيو 2019.

فيما سجلت الواردات أعلى معدل لها في يناير 2019، لتبلغ 269.7 مليون دولار.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي، تطور قيمة واردات سيارات الركوب خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر من عامي 2018 و2019: