الإحصاء: 12.4% انخفاضا في العجز التجاري لمصر خلال يونيو الماضي

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين، النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية يونيو 2022 وقد بـلغت قيـمة العجـز فى الميـزان التجـارى 3.21 مليــار دولار خـــلال شهر يونيو 2022 مقابل 3.66 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدره 12.4٪.

وانخفضت قيمـة الصــادرات بنسبـة 3.3٪ حيـث بلغـت 3.75 مليــار دولار خـلال شهــر يونيو 2022 مقابل 3.88 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابـق، ويرجــع ذلك إلى انخفاض قيمـة صــادرات بعض السلع وأهــمها: (أسمدة بنسبة 20.9٪ ، عجائن ومحضرات غذائية بنسبة 8.7٪، منتجات مسطحه بالدرفلة من حديد أو صلب بنسبة 31.7 ٪، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 6.8٪).

بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يونيو 2022 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا ( منتجات البترول والغاز الطبيعى والمسال بنسبة 49.4٪، بترول خام بنسبة 15.6٪ ، ملابس جاهزة بنسبـة 12.7٪، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 29.4 ٪).

وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 7.7٪ حيث بلغت 6.96 مليار دولار خـلال شهر يونيو 2022 مقابـــل 7.54 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـــع ذلـك إلــى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا:

( مواد أولية من حديد أو صلب بنسبــة 2.7٪، لدائن بأشكالها الأولية بنسبــة 9.9 ٪، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 3.5٪ ، فول صويا بنسبه 35.3 ٪).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يونيو 2022 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهــــــا: ( منتجــات بتـرول بنسبـة 165.8 ٪، بتـرول خــام بنسبـة 9.7 ٪، ذره بنسبـة 50.1 ٪، قمــح بنسبة 238.4%).