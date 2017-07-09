الإحصاء: 12.3٪ زيادة فى قيمة صادرات مصر إلى أمريكا

ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى 10.6 مليار جنيه عام 2016، إذ تمثل 4.7% من صادرات مصر للعالم مقابل 9.4 مليار جنيه عام 2015، بنسبة زيادة قدرها 12.3٪.

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء، في بيان اليوم الأحد، أنه جاءت الصادرات من الملابس الجاهزة فى المرتبة الأولى بنسبة 56.1 % من إجمالى الصادرات للولايات المتحدة الأمريكية، إذ بلغت 5.9 مليار جنيه عام 2016، مقابل 5.7 مليار جنيه عام 2015 بنسبة زيادة قدرها 4.1 ٪.

وأضاف البيان أنه بلغت قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية 36.5 مليار جنيه عام 2016، وتمثل 5.5 % من واردات مصـر من العالم مقابل 33.5 مليار جنيه عام 2015 بنسبة زيادة قدرها 8.9 %.

وأشار إلى أنه جاءت الواردات من المراجل والآلات والأجهزة والأدوات الآلية فى المرتبة الأولى بنسبة 15.3 % من إجمالى الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية، وبلغت 5.6 مليار جنيه عام 2016، مقابل 4.3 مليار جنيه عام 2015 بنسبة زيادة قدرها 28.6٪.

وبلغـت الاستثمارات الأمريكية فى تأسيس الشركات 27.0 مليون جنيه عام 2016، مقابـل 13.2 مليون جنيه عام 2015 بنسبة زيادة قدرها 104.9٪.

ووصل إجمالى عدد السائحين القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية 184.3 ألف سائح عام 2016، مقابل 188.7 ألف سائح عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 2.3 ٪.

وبلـغ عدد الليالى السياحية التى قضاها الأمريكيين 1.3 مليون ليلة سياحية عام 2016، مقابل 1.5 مليون ليلـة سياحية عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 18.7٪.