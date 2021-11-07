«الإحصاء»: 12% زيادة في الإنتاج الصناعي السلعي بالقطاع العام خلال عام

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم النشرة السنوية للإنتاج الصناعي السلعي للقطاع العام / الأعمال العام عام 2018/ 2019 وكان من أهم المؤشرات ما يلي:

وأوضح التقرير، أن قيمة الإنتاج الصناعي السلعي لهذا العام بلغت 303.5 مليار جنيه عام 2018/2019 مقابل 262.7 مليـار جنيه عام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرها 15.5% بسبب زيادة المبيعات وارتفاع الأسعار، كما بلغت قيمة إنتاج الغزل والنسـيج والملابس 2.9 ملـيار جنيه عـام 2018/ 2019 مقابـل 3.0 مليار جنـيـه عام 2017/2018 بنسبة انخفاض قدرها 3.8%.ومن جهه اخرى.

وأضاف التقرير، أن قيمة المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات عدا معـدات النقل بلغت 21.2 مليار جنيه عام 2018/ 2019 مقابـل 22.1 مليار جنيه عام 2017/2018 بنسبة إنخفاض قدرها 3.9٪.

كما بلغت قيمة إنتاج المواد الغذائية 19.9 مليار جنـيه عـام 2018/ 2019 مقـابـل 20.8 مليار جنيـه عام 2017 /2018 بنسبة انخفاض قدرها 4.1٪.

وأشار التقرير، إلى أن قيمة إنتاج المواد الكيميائية الأساسيـة والمنتجات الكيميائية الأخرى والألياف الصناعية بلغت 10.2 مليار جنـيه عـام 2018/2019 مقـابـل 9.1 مليار جنيه عام 2017/2018 بنسـبة زيـادة قدرها 12.0٪.

وكشف التقرير، أن قيمة إنتاج الـورق بلغت 285.8 مليـون جنيه عـــام 2018 /2019مقـابل 317.1 مليـون جنيه عام 2017 /2018 بنسبة انخفاض قدرها 9.9 ٪.