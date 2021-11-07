اقتصاد وأسواق

«الإحصاء»: 12% زيادة في الإنتاج الصناعي السلعي بالقطاع العام خلال عام

بلغت قيمة إنتاج الغزل والنسـيج والملابس 2.9 ملـيار جنيه عـام 2018/ 2019
سمر السيد 6:05 م, الأحد, 7 نوفمبر 21 6:05 م, الأحد, 7 نوفمبر 21

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 أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم النشرة السنوية للإنتاج الصناعي السلعي للقطاع العام / الأعمال العام عام 2018/ 2019 وكان من أهم المؤشرات ما يلي:  

 وأوضح التقرير، أن قيمة الإنتاج الصناعي السلعي لهذا العام بلغت 303.5 مليار جنيه عام 2018/2019 مقابل 262.7 مليـار جنيه عام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرها 15.5% بسبب زيادة المبيعات وارتفاع الأسعار، كما بلغت قيمة إنتاج الغزل والنسـيج والملابس 2.9 ملـيار جنيه عـام 2018/ 2019 مقابـل 3.0 مليار جنـيـه  عام 2017/2018 بنسبة انخفاض قدرها 3.8%.ومن جهه اخرى.

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وأضاف التقرير، أن قيمة المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات عدا معـدات النقل بلغت  21.2 مليار جنيه عام 2018/ 2019 مقابـل 22.1 مليار جنيه عام 2017/2018 بنسبة إنخفاض قدرها 3.9٪.

كما  بلغت قيمة إنتاج المواد الغذائية 19.9 مليار جنـيه عـام 2018/ 2019 مقـابـل 20.8 مليار جنيـه عام 2017 /2018 بنسبة انخفاض قدرها 4.1٪.

وأشار التقرير، إلى أن قيمة إنتاج المواد الكيميائية الأساسيـة والمنتجات الكيميائية الأخرى والألياف الصناعية بلغت 10.2 مليار جنـيه عـام 2018/2019 مقـابـل 9.1 مليار جنيه عام 2017/2018 بنسـبة زيـادة  قدرها 12.0٪.

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وكشف التقرير، أن قيمة إنتاج الـورق بلغت 285.8 مليـون جنيه عـــام 2018 /2019مقـابل 317.1 مليـون جنيه عام 2017 /2018 بنسبة انخفاض قدرها 9.9 ٪.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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