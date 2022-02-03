«الإحصاء»: 118.7% ارتفاعا في قيمة الصادرات المصرية للصين خلال أول 10 أشهر من 2021

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للصين مسجلة 1.3 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 583.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 118.7%.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من الصين 10.7 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 9.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 12.1%.

وأشار “الإحصاء” إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والصين لتصل إلى 12 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 10.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 18.2%.

وأهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الصين خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 885.1 مليون دولار، وفواكه بقيمة 80.9 مليون دولار، والأغذية المحضرة للحيوانات بقيمة 59.5 مليون دولار، ومراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 48.8 مليون دولار، والنحاس ومصنوعاته بقيمة 27.5 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الصين خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 20211. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 2.9 مليار دولار، ومراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 1.5 مليار دولار، والسيارات والجرارات والدراجات بقيمة 674.3 مليون دولار، والألياف التركيبية أو الاصطناعية بقيمة 547.1 مليون دولار، ومنتجات الصيدلة بقيمة 267.8 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات الصينية في مصر 485.2 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 200.3 مليون دولار خلال نفس العام المالي 2019 /2020 بنسبة ارتفاع قدرها 142.2%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالصين 12.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 13.6 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 6.1 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الصينيين العاملين في مصر 10.5 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 7.4 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 42.2 %.

وسجل عدد سكان مصر 102.8 مليون نسمة عام 2021، بينما سجل عدد سكان الصين 1.4 مليار نسمة عام 2021.وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة الصين طبقا لتقـديرات البعثة 7000 مصري حتى نهاية 2020، بينما بلـغ عدد المصريين بالصين طبقاً للمسجلين بالبعثة 379 مصريا.