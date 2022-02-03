استثمار

«الإحصاء»: 118.7% ارتفاعا في قيمة الصادرات المصرية للصين خلال أول 10 أشهر من 2021

ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والصين لتصل إلى 12 مليار دولار
سمر السيد 11:02 م, الخميس, 3 فبراير 22 11:02 م, الخميس, 3 فبراير 22

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أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للصين مسجلة 1.3 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل  583.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 118.7%.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من الصين 10.7 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل  9.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 12.1%.

وأشار “الإحصاء” إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والصين لتصل إلى 12 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 10.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من  عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها  18.2%.

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وأهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الصين خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 885.1 مليون دولار، وفواكه بقيمة 80.9 مليون دولار، والأغذية المحضرة للحيوانات بقيمة 59.5 مليون دولار، ومراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 48.8 مليون دولار، والنحاس ومصنوعاته بقيمة 27.5 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الصين خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 20211. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 2.9 مليار دولار، ومراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 1.5 مليار دولار، والسيارات والجرارات والدراجات بقيمة 674.3 مليون دولار، والألياف التركيبية أو الاصطناعية بقيمة 547.1 مليون دولار، ومنتجات الصيدلة بقيمة 267.8 مليون دولار.

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وبلغت قيمة الاستثمارات الصينية في مصر 485.2 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 200.3 مليون دولار خلال نفس العام المالي 2019 /2020 بنسبة ارتفاع قدرها 142.2%. 

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالصين 12.8 مليون دولار خلال العام المالي  2019 / 2020 مقابل 13.6 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض  قدرها 6.1 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الصينيين العاملين في مصر 10.5 مليون دولار خلال العام المالي  2019 / 2020 مقابل 7.4 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 42.2 %.

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 وسجل عدد سكان مصر 102.8 مليون نسمة عام 2021، بينما سجل عدد سكان الصين  1.4 مليار نسمة عام 2021.وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة الصين طبقا لتقـديرات البعثة 7000 مصري حتى نهاية 2020، بينما بلـغ عدد المصريين بالصين طبقاً للمسجلين بالبعثة 379 مصريا.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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