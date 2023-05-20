«الإحصاء»: 112.5 مليون دولار واردات مصر من السيارات ومكوناتها خلال فبراير الماضى

سجلت قيمة واردات مصر من السيارات ومكوناتها نحو 112 مليونا و552 ألف دولار خلال شهر فبراير الماضى، وفقًا لما كشفة التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وترصد “المال” حجم واردات مصر من السيارات بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى مكونات وأجزاء الإنتاج التى تم استيرادها بغرض التصنيع المحلى.

وبحسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي حصلت “المال” على نسخه منه، فإن سيارات الركوب تصدرت قائمة الواردات بقيمة بلغت 66 مليونا و652 ألف دولار بإجمالى 1320 سيارة، تلتها المركبات التجارية “نقل البضائع” بنحو 7 ملايين و316 ألف بواقع 18 سيارة.

وتضمنت قائمة الواردات “شاسيهات” وهياكل للمركبات المنتجة محليًا بواقع 16 هيكل بقيمة 775.1 ألف دولار، بينما قدرت الأعداد المستوردة من الأبدان والأجزاء المستخدمة في عمليات تصنيع الطرازات بنحو 447 وحدة بقيمة مليون و360 ألف دولار.

فى المقابل، بلغت قيمة واردات الأجزاء والكماليات الخاصة بالسيارات بمختلف أنواعها نحو 42 مليونا و842 ألف دولار.

كما استوردت مصر نحو 27 أتوبيسًا ومركبة للنقل العام بقيمة بلغت 114.8 ألف دولار خلال الشهر ذاته.

10.7 مليون دولار حصيلة صادرات مصر من السيارات خلال فبراير

فى المقابل، أظهر تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حجم صادرات مصر من السيارات بمختلف فئاتها خلال شهر فبراير الماضى.

واستوردت 7 دول هي «المملكة المتحدة، والكاميرون، والأردن، وكوت ديفوار، والإمارات، والسعودية، والصين» نحو 74 مركبة بقيمة 10 ملايين و775 ألف و89 دولارخلال فبراير الماضى.

واستحوذت «الأتوبيسات» على الحصة الأكبر من صادرات مصر من السيارات بنسبة بلغت 97.7% بنحو 10 ملايين و524 ألف و750 دولار.

وبلغت حصة سيارات الركوب والمركبات المستخدمة الأغراض الخاصة نحو 2.3% بقيمة 250 ألف و339 دولار من جملة الصادرات.

وبحسب تقرير «الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء»، الذي حصلت “المال” على نسخة منه، فإن “المملكة المتحدة” استحوذت على الحصة الأكبر من صادرات السيارات المحلية بنحو 44.1% بقيمة 4.7 مليون دولار خلال فبراير الماضى.

وجاءت «الكاميرون» فى المرتبة الثانية بقائمة الدول الأكثر استيرادًا للمركبات المحلية بعدما اقتنصت حصة قدرها 33% بنحو 3.5 مليون دولار.

وحلت «الأردن» فى المرتبة الثالثة بحصة 10.6% مسجلة نحو 1.1 مليون دولار، أعقبتها «كوت ديفوار» فى المركز الرابع بنسبة 4.9% بواقع 529.7 ألف.

وتمركزت «السعودية» فى المرتبة الخامسة بحصة قدرها 3.9% بإجمالى 416.9 ألف دولار، تلتها «الإمارات» فى المركز السادس بنسبة 1.4% بقيمة 155 دولار.

وحصدت «الصين» المرتبة السابعة بقائمة الدول الأكثر استيرادًا للسيارات من مصر مستحوذة على حصة 2.1% مسجلة نحو 227.3 ألف دولار خلال يناير الماضى.