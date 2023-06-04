«الإحصاء» : 11.3% ارتفاعا في قيمة التبادل التجاري بين مصر وموريتانيا خلال 2022

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وموريتانيا لتسجل 42.9 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 38.5 مليون دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع 11.3%.

وسجلت قيمة الصادرات المصرية إلى موريتانيا 41.1 مليون دولار خلال عام 2022، مقابل 38.3 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 7.3%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من موريتانيا 1.8 مليون دولار، مقابل 241 ألف دولار بنسبة ارتفاع قدرها 644.4%.

وحول أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى موريتانيا خلال عام 2022، جاءت الأسمدة في المركز الأول بقيمة 11 مليون دولار، ثم ألبان ومنتجات صناعة الألبان بقيمة 8.9 مليون دولار، ثم ملح وكبريت بقيمة 7.2 مليون دولار، ثم محضرات خضر بقيمة 4.3 مليون دولار، ثم سجاد وأغطية أرضيات بقيمة 4.1 مليون دولار.

وأوضح جهاز الإحصاء، أن أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من موريتانيا خلال عام 2022 هي: أغذية محضرة للحيوانات بقيمة 1.1 مليون دولار، وأسماك بقيمة 678.6 ألف دولار، ثم ملابس بقيمة 3.4 ألف دولار، ثم أثاث بقيمة 612 دولارا، ثم آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 269 دولارا.