«الإحصاء»: 11 مليار متر مكعب إجمالي المياه النقية المنتجة في 2020/ 2021

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، النشرة السنوية لإحصاءات المياه النقية والصرف الصحى عام 2020/2021 وكان من أهم مؤشراتها بلوغ إجمالى كمية الميـاه النقية المنتجة 11 مليار م3 عام 2020/2021.

وبحسب بيان الإحصاء، فقد بلغ إجمالى عدد محطات المياه النقية المنتجة من المياه السطحية (نهر النيل) 1119 محطـة بكمية إنتاج قدرها 9.9 مليار م3 عام 2020/2021.

بلغ إجمالى عدد محطات المياه النقية المنتجة مـــن المياه الإرتوازية 1580 محطـة بكمية إنتاج قدرها مليار م3 عام 2020/2021.

وبلغ إجمالى عدد محطات المياه النقية المنتجة من مياه الآبار 45 محطة بكمية إنتاج قدرها 0.08 مليار م3 عام 2020/2021 .

بلغ إجمالى عدد محطات المياه النقية المنتجة من مياه البحار (التحلية) 32 محطة بكمية إنتاج قدرها 0.05 مليار م3 عام 2020/2021 .

بلغ متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المنتجة 106.8 م3 عام 2020/2021 مقـابل 110.1 م3 عام 2019/ 2020 .

وبلغ متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المستهلكة 82.6 م3 عام 2020/2021 مقابل 84.7م3 عام 2019/2020 .

بلغـت نسبة الفاقد مـن الميـاه 27.9% عام 2020/2021 مقابل 28.4% عام 2019/2020 بنسبة انخفاض قدرها 1.8%.

بلغت نسبة التطابق للعينات المرفوعة للفحص من محطات الإنتاج للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى 99.3%، بينما بلغت هذه النسبة لمحطات الإنتاج التابعة لهيئة قناة السويس 96.8% عام 2020/2021.

وبلغت نسبة التطابق فى شبكات التوزيع للشركات التابعة للشـركة القابضة 97.2% بينما بلغت 96.4% لشبكات التوزيع التابعة لهيئة قناة السويس عام 2020/2021.

بلغ إجمالى عدد محطات الصرف الصحى المعالج 475 محطة عام 2020/2021 مقابل 455 محطة عام 2019/2020 بنسبة ارتفاع قدرها 4.4% بلغ إجمالى كمية الصرف المعالج 5.23 مليار م3 عام 2020/2021 مقابل 5.13 مليار م3 عام 2019/2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1.9%.