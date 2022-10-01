«الإحصاء» : 104 ملايين نسمة عدد سكان مصر بالداخل اليوم السبت

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد سكان مصر بالداخل بلغ 104 ملايين نسمة، اليوم السبت، الأول من شهر أكتوبر 2022.

وقال الجهاز، في بيان، اليوم، إن عدد السكان كان قد بلغ 103 ملايين نسمة، يوم الثلاثاء 22 فبراير الماضي، وفقًا لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.

ومع بلوغ عدد السكان 104 ملايين نسمة، يكون قد تحققت زيادة سكانية (الفرق بين أعداد المواليد والوفيات) قدرُها مليون نسمة خلال 221 يومًا؛ أي 7 شهور و11 يومًا، أي 4525 نسمة في اليوم، بما يعادل 188.5 فرد كل ساعة، أو 3.1 نَسَمة كل دقيقة، بما يعني زيادة سكانية بمعدل فرد كل 19 ثانية تقريبًا.