الإحصاء: 101.5% زيادة في الصادرات المصرية للقطن خلال 2021

أصدر الجهاز المركـزى للتـعبـئـة العـامـة والإحصاء اليــوم الأربعاء، النشرة السنوية لإحصاءات القطن عام 2021، ومن أهم مؤشراتها بلوغ إجمالي كمية الصادرات 1761.0 ألـف قنطـار متـري من أول الموسم حتى نهايته (سبتمبر/ أغسطس) 2021 مقابل 874.0 ألف قنطـار متـرى (سبتمبر/ أغسطس) 2020 بنسبة زيادة قدرها 101.5٪ بنسبة زيادة كمية الإنتاج من القطن حيث بلغت 2.3 مليون قنطار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 33.3% عن عام 2020.

وكانت الهند أكثر الدول استيـراداً للقطــن المصرى حيث بلـغت الكميـة المصدرة إليهـا 1.5 مليون قنطــــار مـتـرى بنسبـة قدرها 87.3٪ من إجمالى الكمية المصــدرة من أول الموسم حتى نهايته (سبتمبر/ أغسطس).

المستهلك من القطن

وبحسب بيانات “الإحصاء”، بلغ إجمالي كميـة المسـتهــلك مـن القطن المحلي 92.9 ألف قنطـار مترى من أول المــــوســــم حتــى نهايتــه (سبتمبــر/ أغسطــس) 2021 مقـابــــل 135.5 ألف قنطـار متـرى (سبتمبر/ أغسطس)2020 بنسبة انخفاض قدرهـا 31.5٪ وذلك نتيجة زيادة نسبة الصادرات.

وبلغ إجمالى المخزون الفعلى من القطن الشــعر0.2 مليون قنطــار مترى فى 31 أغســطــس 2021 مقابـــل 0.9 مليــــون قنطـــار متـــرى فـى 31 أغسطس 2020 بنسبة انخفاض قدرها 0,75٪ وذلك لانخفـــــاض كمية القطن المحلوجة من خلال الموسم المنتهى فى 31/8/2021.

وبلــغت كـــميــة القطن من الأصناف طويل وسط التيلة 92.4 ألف قنطـار متـرى بنسبة قدرها 40.4% ويعتبر صنف جيزة 95 أكثر الأصناف الموجودة حيث بلغت كميته 81.4 ألف قنطــار متـرى بنســــبة قدرها 6,35 ٪ من إجـمالى الموجود الفـعلى من القطن الشـعر فى 31 أغسطس 2021.

تتركز النسبة العالية من القطن المخزون فى ليلة 31/8/2021 فى محافظة البحيرة حيث بلغت كمية الموجود من القطن بها 7,83 ألف قنطار مترى بنسبة قدرها 5,36٪ تليها محافظة الدقهلية 3,53 ألف قنطار مترى بنسبة قدرها 3,23٪ من إجمالى القطن الموجود هذا الموسم.

بلغت كمية المخزون من القطن الشعر ليلة 31/8/2021 من الرتب العالية الجودة (جود/فج ) 98٫3 ألف قنطار مترى بنسبة قدرها 42٫9٪ يليها الرتب العالية الجودة (جود) حيث بلغت 110٫2 ألف قنطار مترى بنسبة قدرها 48٫1 ٪ من إجمالى الأقطان الموجودة هذا الموسم .

بلغ إجمــالى المخزون الفعلى من القطن الشعر للأقطان المستوردة 5,13 ألـف قنطــــار مترى فى 31 أغسطــس 2021 مـقــابـــل 9,33 ألف قنطـــار مترى فى 31 أغسطس2020 بنسبة انخفاض قدرها 3,60٪.

