الإحصاء: 10.67% نسبة الأفراد ذوى الإعاقات البسيطة في 2017

المال - خاصكشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، عن أهم المؤشرات طبقًا لبيانات تعداد 2017، وذلك بمناسبة "اليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقات"، الذي يحتفل به يوم 3 ديسمبر إعتبارًا من عام 1992، بهدف النهوض بواقع الأشخاص ذوى الإعاقات من خلال الاستثمار الأمثل للبيانات م

المال – خاص

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، عن أهم المؤشرات طبقًا لبيانات تعداد 2017، وذلك بمناسبة “اليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقات”، الذي يحتفل به يوم 3 ديسمبر إعتبارًا من عام 1992، بهدف النهوض بواقع الأشخاص ذوى الإعاقات من خلال الاستثمار الأمثل للبيانات من قبل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال ذوى الإعاقة في مصر، ويتم الاحتفال به هذا العام تحت شعار “التحول نحو مجتمع مستدام ومرن للجميع”.

وجاءت أهم المؤشرات طبقاً لبيانات تعداد 2017:

نسبة الأفراد (5 سنوات فأكثر) ذوي الصعوبات الوظيفية من الدرجة البسيطة إلى المطلقة، وجاءت كالتالي:

-10.67% لديهم أي صعوبة من البسيطة إلى المطلقة.

– 10.99% للذكور مقابل 10.34% للإناث.

– 12.22% في الحضر مقابل 9.71% في الريف.

أما نسبة الأفراد (5 سنوات فأكثر) ذوى الصعوبات الوظيفية من الدرجة الكبيرة إلى المطلقة، جاءت كالتالى:

-2.61% لديهم أي صعوبة من الكبيرة إلى المطلقة.

– 2.73% للذكور مقابل 2.49% للإناث.

– 2.62% في الحضر مقابل 2.61% في الريف.

وفما يتعلق بالأفراد (5 سنوات فأكثر) ذوى الصعوبات الوظيفية، وفقًا لنوع الصعوبة:

فإن أكبر نسبة لذوى الصعوبات الوظيفية من الدرجة البسيطة إلى المطلقة، هي للأفراد الذين يعانون من صعوبة المشى أو صعود السلالم (6.32% )، تليها الرؤية (4.73%) ثم التذكر أو التركيز (3.65%)، وأقل نسبة كانت لصعوبة الفهم والتواصل (2.78%).

وأشار التقرير إلى أن أكبر نسبة لذوى الصعوبات الوظيفية من الدرجة الكبيرة إلى المطلقة هي للأفراد الذين يعانون من صعوبة المشى أو صعود السلالم (1.43%)، تليها رعاية النفس (0.71%) ثم الفهم والتواصل (0.65%)، وأقل نسبة كانت لصعوبة التذكر أو التركيز (0.56%) والرؤية (0.57%).

-النسبة الإجمالية وفقًا للمحافظات:

-بلغت أعلى نسبة لذوى الصعوبات من الدرجة الكبيرة إلى المطلقة 3.14 % بمحافظة المنيا، 3.05% في القاهرة، 2.86% في أسيوط، 2.85 % في كفر الشيخ، 2.83% في الإسكندرية، 2.77% في البحيرة، 2.73% في بنى سويف، ثم 2.68% بمحافظة الشرقية.

-تتراوح النسبة في باقى المحافظات بين (1.36% – 2.61 %).

الأفراد (5 سنوات فأكثر) ذوى الصعوبات الوظيفية، وفقاً لنوع الصعوبة:

أكبر نسبة لذوى الصعوبات الوظيفية من الدرجة البسيطة إلى المطلقة هى للأفراد الذين يعانون من صعوبة المشى أو صعود السلالم (6.32%)، تليها الرؤية (4.73%)، ثم التذكر أو التركيز (3.65%).

– أقل نسبة كانت لصعوبة الفهم والتواصل (2.78%).

-أكبر نسبة لذوى الصعوبات الوظيفية من الدرجة الكبيرة إلى المطلقة، هى للأفراد الذين يعانون من صعوبة المشى أو صعود السلالم (1.43%)، تليها رعاية النفس (0.71%)، ثم الفهم والتواصل (0.65%).

– أقل نسبة كانت لصعوبة التذكر أو التركيز (0.56%) والرؤية.