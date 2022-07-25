الإحصاء : 10.2% ارتفاعًا في الصادرات المصرية للصومال لتصل إلى 66.3 مليون دولار في 2021 (جراف)

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للصومال لتصل إلى 66,3 مليون دولار خلال عام 2021، مقابل 60,1 مليون دولار خلال عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 10,2%.

وبحسب البيان الصحفي الصادر عن “الإحصاء”، بلغت قيمة الواردات المصرية من الصومال 1,3 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 5,7 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 77,9%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والصومال إلى 67,5 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 65,8 مليون دولار خلال عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 2,6%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الصومال خلال عام 2021

1. منتجات مطاحن بقيمة 39,6 مليون دولار.

2. منتجات الصيدلة بقيمة 7,5 مليون دولار.

3. محضرات خضر بقيمة 3,9 مليون دولار.

4. سجاد وأغطية أرضيات بقيمة 2,1 مليون دولار.

5. سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 1,9 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الصومال خلال عام 2021

1. أغذية محضرة للحيوانات بقيمة 520,3 ألف دولار.

2. نباتات بقيمة 411,6 ألف دولار.

3. بذور وأثـمار زيتية بقيمة 314,1 ألف دولار.

4. سيارات وجرارات بقيمة 9 آلاف دولار.

5. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 1,8 ألف دولار.

قيمة تحويلات المصريين العاملين بالصومال

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالصومال 397 ألف دولار خلال العام المالي 2020/ 2021 مقابل 1,3 مليون دولار خلال العام المالي 2019/ 2020 بنسبة انخفاض قدرها 68,8%،

بينما بلغت قيمة تحويلات الصوماليين العاملين في مصر 120 ألف دولار خلال العام المالي 2020/ 2021 مقابل 46 ألف دولار خلال العام المالي 2019/ 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 160,9%.

وسجل عدد سكان مصر 103,6 مليون نسمة عام 2022، بينما سجل عدد سكان الصومال 16,8 مليون نسمة عام 2022.

وبلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة الصومال طبقـًا لتقـديرات البعثة 1200 مصري حتى نهاية 2020.