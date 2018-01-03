الإحصاء: 1.8% انخفاضا فى العجز التجارى لمصر سبتمبر الماضى

سمر السيد أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية سبتمبر 2017 ، وبـلغت قيـمة العجــز فى الميـزان التجــارى نحو 3.04 مليــار مقابل 3.1 مليار دولار خلال نفس الفترة مــن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 1.8٪. ووفقاً للبيان الصح

سمر السيد

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية سبتمبر 2017 ، وبـلغت قيـمة العجــز فى الميـزان التجــارى نحو 3.04 مليــار مقابل 3.1 مليار دولار خلال نفس الفترة مــن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 1.8٪.

ووفقاً للبيان الصحفى الصادر عن الجهاز، ارتفعت قيمـــة الصــادرات بنسبــــة 17.1٪ و سجلت نحو 1.83 مليــار دولار فى شهــر سبتمبر مقابل 1.56 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها (ملابس جاهزة بنسبة 13.8٪،لدائن بأشكالها الأولية “بلاستيك ” بنسبة 77.2 ٪،أسمدة بنسبة59.3٪ , عجائن ومحضرات غذائية متنوعه بنسبه 5.3 ٪).

و انخفضت صـادرات بعض السلع فى نفس فترة المقارنة السابق ذكرها وأهمها (البترول الخام بنسبة 20.5 ٪ ، فواكه طازجة بنسبة 18.0 ٪،منتجات ألبان بنسبة 5.2 ٪، مصنوعات من لدائن بنسبة 7.9 ٪ ).

كما ارتفعت قيمـة الواردات بنسبة 4.5 ٪ وبلغـت 4.87 مليار دولار خـلال شهر سبتمبر الماضى مقابل 4.66 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع كالمـواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة 22.9 ٪ واللحوم بنسبة 10.4 ٪ و اللدائن باشكالها الاولية ” بلاستيك ” بنسبة 17.9٪).

وانخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر سبتمبر 2017 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهــمها (منتجات بترولية بنسبة 5.2٪، سيارات ركوب بنسبة12.6 ٪ وادويه ومحضرات صيدله بنسبــة 4.6 ٪ و ذرة بنسبة 3.3 %).

