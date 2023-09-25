«الإحصاء»: 1.5% من إجمالي المركبات المرخصة تعمل بالغاز الطبيعي (جراف)

بلغ عدد المركبات المرخصة العاملة بالغاز الطبيعي والبنزين معًا حوالي 148.7 ألف ، ممثلة 1.5% من الإجمالي والذي يقدر بـ 9.84 مليون مركبة تامة الترخيص، بحسب احصائيات النشرة الأخيرة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

أوضحت نشرة الجهاز المركزي للإحصاء المصدرة في مارس الماضي، أن المركبات التي تدار باستخدام البنزين تمثل النصيب الأكبر بواقع 83.6% من اجمالي المركبات المرخصة، ويليها ذات السولار بنسبة 14.8%.

ومثلت مركبات الغاز الطبيعي المركز الثالث من حيث العدد، وذلك يتماشى مع توجه الدولة إلى التحول إلى النقل الحديث مصاحب البيئة الأقل ضررًا على المجتمع.

وكشف الجهاز المركزي خلال تلك النشرة السنوية لحصر المركبات، أن إجمالي عدد المركبات التي تعمل بالكهرباء يمثل 0.014% ، ويليه ذات البنزين والكهرباء معًا بواقع 0.012%.

2.7% من السيارات تدار بالغاز الطبيعي

أوضحت إحصائيات نشرة مارس 2023 للمركبات المرخصة، أن السيارات هي أكبر عدد مركبات استخدامًا للغاز الطبيعي كوقود حركة، وذلك بواقع 97.2% من إجمالي مركبات الغاز الطبيعي.

وأعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في بيان سابق عن تحقيق زيادة في عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي، حيث أن معدل هذه الزيادة بلغ نسبة 126.5%. وبلغ عدد السيارات التي تم تحويلها للغاز الطبيعي 472 ألف سيارة بنهاية أكتوبر 2022.

وكان وزير البترول قد أكد في وقت سابق على ضرورة الاهتمام بتحويل السيارات للغاز خاصة فى ظل الأحداث العالمية التي أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي والتي أدت إلى زيادة فى أسعار الخامات والمكونات الرئيسية .

كما وجه بالتوسع في مراكز التحويل والصيانة وانتشارها في المدن الرئيسية والتجمعات ذات الكثافة السكانية المرتفعة بمختلف محافظات مصر لتلبية احتياجات المواطنين الراغبين فى تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعى، وتدريب العمالة الفنية ورفع كفاءتهم فى عمليات التحويل وأعمال الصيانة والالتزام بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية.

وكشفت احصائيات الجهاز المركزي الأخيرة أن هناك 2.7% من إجمالي السيارات المرخصة في مصر حتى ديسمبر 2022 تعمل بالغاز الطبيعي و البنزين معًا، موضحة أن الأتوبيسات تأتي في المرتبة الثانية بواقع 1.4%.

بالإضافة إلى أن عربيات النقل العام المدارة بالغاز الطبيعي تمثل 1.2%، ويليها النقل الثقيل بواقع 0.1% ، بينما المركبات الأخرى والتي منها التوك توك والموتوسيكل يكاد يكون منعدم وجودها بالغاز الطبيعي.

توزيع الأتوبيسات المرخصة

كشفت إحصائية نشرة المركبات المرخصة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أن إجمالي عدد الأتوبيسات المرخصة التي تعمل بالغاز الطبيعي والبنزين معا بلغ 2375 مركبة بينما الباقي يمثل 170.3 ألف مركبة تعمل بأنواع أخرى من الوقود.

وأوضحت النشرة أن إجمالي الأتوبيسات المرخصة في مصر في نهاية 2022، موزع بواقع 45.9% للأتوبيسات الخاصة، و 26.6% علاوة عن 11.1% أتوبيس سياحي و 8.4% مدارس بينما تمثل أتوبيسات النقل العام المرخصة 7.9% من الإجمالي.

الأتوبيس الخاص بالغاز الطبيعي يمثل النسبة الأكبر

أوضح الجهاز المركزي خلال نشرته الأخيرة أن الأتوبيسات الخاصة التي تعمل بالغاز الطبيعي تمثل 55.5% من اجمالي الأتوبيسات التي تدار بذلك النوع من الوقود.

وكشفت الإحصائية أن 1.6% من اجمالي الأتوبيسات المرخصة التي تعمل بالغاز الطبيعي تعد من النوع الخاص، بينما 5.1% من اجمالي الأتوبيسات العامة تعمل أيضًا بالغاز الطبيعي والبنزين معا.

بالإضافة إلى أن أتوبيسات الرحلات التي تعمل بالغاز الطبيعي تمثل 0.7% من اجمالي نوعها، و 0.2% من اتوبيسات المدارس بينما الأتوبيس الخاص بالسياحة لم يتوافر منه بالغاز الطبيعي سوى 6 فقط.