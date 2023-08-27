«الإحصاء»: 1.43% انخفاضًا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر يونيو

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحــصاء اليـــوم الأحد، البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يونيـو 2023.
وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.
بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 103.21خلال شهر يونيـو2023 (أولـي) مقابل 104.71 خلال شهرمايــو2023(نهائي) بنسبةانخفاض قدرها 1.43٪.
الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً، بلـــغ الرقـــم القيـاســـي لصناعةالحاسبات والمنتجات الإلكترونية والبصرية والأجهزة الطبية98.37 خــــــلال شـــهــــر يونيـو2023 مــقــــارنـــة بشـــهـــر مايــو2023 حيــــث بلــــغ 74.07بنســــبــــه ارتــــفــاع قــدرهـــا32.81٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.
كما بــلـــغ الــرقـــم القيــاســـــي لصــنــاعــة الفلزات القاعدية 59.59 خــــلال شــهـــر يونيـو2023مقــــارنة بشهـــر مايــو 2023 حيـث بـلـــــغ 57.21 بنــسـبـــه ارتفـــاع قـدرهــــا4.16٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.
الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً، فقد بلــــغ الــرقــــم القيـــاســــي لصناعة المنتجات الغذائية 112.44خــــلال شهــر يونيـو 2023مقــارنة بشــهــر مايــو2023 حيــث بلــــغ 130.32 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 13.72٪ وذلك بسبب توافر مخازين من المنتج.
فيما بلــغ الرقــــم القيـاســي لصـناعة المواد و المنتجات الكيماوية 79.34 خـــلال شهــــر يونيـو 2023 مقـــارنـــة بشــهر مايــو2023 حــيــث بــلــغ 88.18 بنســبـة انخـفــاض قدرهـــا10.02٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.