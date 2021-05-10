الإحصاء: 1.2% ارتفاعًا في معدل التضخم الشهري خلال إبريل الماضي

سجل معدل التضـخم السنوي (4.4%) لشهر إبريل الماضي مقابل (5.9%) لنفس الشهـر من العام السابق

الإحصاء: 1.2% ارتفاعًا في معدل التضخم الشهري خلال إبريل الماضي
سمر السيد

سمر السيد

2:22 م, الأثنين, 10 مايو 21

بلغ الرقم القياسي العام في معدل التضخم (112.2) نقطة خلال شهر إبريل الماضي، مسجلاً ارتفاعاً قدره (1.2%) عن شهر مارس السابق عليه.

وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أهم الأسباب إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (9.8%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (4.9%)، ومجموعة الفاكهة بنسبة (2.5%) .

وأضاف أن أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية سجلت زيادة بنسبة (1.3%)، كما ارتفعت أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.9%) ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (5.2%).

فيما سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (4.4%) لشهر إبريل الماضي مقابل (5.9%) لنفس الشهـر من العام السابق.

سمر السيد

سمر السيد

2:22 م, الأثنين, 10 مايو 21