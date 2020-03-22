اقتصاد وأسواق

«الإحصاء»: 1.02% زيادة في كمية الأمطار والمياه المعاد تدويرها 2017 – 2018

بمناسبة اليوم العالمي للمياه
سمر السيد 5:38 م, الأحد, 22 مارس 20 5:38 م, الأحد, 22 مارس 20

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أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للمياه والذي يحتفل به يوم 22 مارس مــن كل عام، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1992.

ويقام الاحتفال هذا العام تحت شعار “يوم المياه العالمي لعام 2020 وتغير المناخ”

وجاء في البيان؛ أن نهر النيل يعتبر هو المورد الرئيسي للمياه في مصر حيث تبلغ حصتها منه 55.5 مليارم3 تمثل 69.2٪ من جملة الموارد المائية عام2017/ 2018 .

بينما تقدر مياه الأمطار والسيول والمياه الجوفية ومياه الصرف الزراعى والصحى التى تم تدويرها ومياه البحر المحلاة بنحو 24.75 مليار م3 عام 2017/ 2018 مقابل 24.5 مليار م3 عام 2016/ 2017 بنسبة زيادة 1.02%.

وبلغت كمية المياه المستهلكة في قطاع الزراعة 61.65 مليار م3 عام 2017/ 2018 مقابل 61.35 مليار م3 عام 2016/ 2017 بنسبة زيادة 0.5% .

بينما بلغت كمية المياه المستهلكة في الشرب 10.70 مليار م3 عام 2017/ 2018 مقابــل 10.75 مليارم3 عام 2016/ 2017 بنسبة انخفاض 0.5% .

وبلغت كمية المياه المنتجة من الشركة القابضة 8.75 مليار م3 عام 2017/ 2018 .. كما بلغت كمية المياه المباعة 6.15 مليار م3 في نفس العام.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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