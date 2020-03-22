«الإحصاء»: 1.02% زيادة في كمية الأمطار والمياه المعاد تدويرها 2017 – 2018

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للمياه والذي يحتفل به يوم 22 مارس مــن كل عام، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1992.

ويقام الاحتفال هذا العام تحت شعار “يوم المياه العالمي لعام 2020 وتغير المناخ”

وجاء في البيان؛ أن نهر النيل يعتبر هو المورد الرئيسي للمياه في مصر حيث تبلغ حصتها منه 55.5 مليارم3 تمثل 69.2٪ من جملة الموارد المائية عام2017/ 2018 .

بينما تقدر مياه الأمطار والسيول والمياه الجوفية ومياه الصرف الزراعى والصحى التى تم تدويرها ومياه البحر المحلاة بنحو 24.75 مليار م3 عام 2017/ 2018 مقابل 24.5 مليار م3 عام 2016/ 2017 بنسبة زيادة 1.02%.

وبلغت كمية المياه المستهلكة في قطاع الزراعة 61.65 مليار م3 عام 2017/ 2018 مقابل 61.35 مليار م3 عام 2016/ 2017 بنسبة زيادة 0.5% .

بينما بلغت كمية المياه المستهلكة في الشرب 10.70 مليار م3 عام 2017/ 2018 مقابــل 10.75 مليارم3 عام 2016/ 2017 بنسبة انخفاض 0.5% .

وبلغت كمية المياه المنتجة من الشركة القابضة 8.75 مليار م3 عام 2017/ 2018 .. كما بلغت كمية المياه المباعة 6.15 مليار م3 في نفس العام.

