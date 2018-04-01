الإحصاء :0,74٪ انخفاضا فى إجمالى القطن الشعر

سمر السيد:أصــدر الجــهاز المركـزى للتـعبـئـة العـامــة والإحصــاء اليــوم الأحد، النشرة السنوية لحصر الموجود الفعلى من القطن الشعر فى 31 أغسطس 2017 .و حسب البيان الصحفى الصادر عن الجهاز، بلغ إجمالى الموجود الفعلى من القطن الشعر2,240 ألف قنطـار مترى فى 3

سمر السيد:

أصــدر الجــهاز المركـزى للتـعبـئـة العـامــة والإحصــاء اليــوم الأحد، النشرة السنوية لحصر الموجود الفعلى من القطن الشعر فى 31 أغسطس 2017 .

و حسب البيان الصحفى الصادر عن الجهاز، بلغ إجمالى الموجود الفعلى من القطن الشعر2,240 ألف قنطـار مترى فى 31 أغسطس، مقابل 9,922 ألف قنطـــــــار مترى فــــــى 31 أغسطس 2016 بنسبة انخفاض 0,74٪ بسبب انخفاض كمية الأقطــــان المحلوجة من خلال الموسم المنتهى فى 31- أغسطس 2017.

و بلــغت كـــميــة الأقطــــان من الأصناف طويل وسط التيلة 7,201 ألف قنطـار متـرى، ويعتبر صنف جيزة 86 أكثر الأصناف الموجودة، و بلغت كميته 5,161 ألف قنطــار متـرى بنسبة 2,67 ٪ من إجمالى الموجود الفعلى من القطن الشعر فى 31 أغسطس.

وسجلت محافظة الغربية، أعلى كمية من الموجود الفعلى من القطن الشعر، بنحو 7,64 ألف قنطار مترى بنسبة 9,26٪ تليها الدقهلية 2,36 ألف قنطار مترى، بنسبة 1,15٪ من إجمالى الموجود الفعلى من القطن الشعر.

و سجلت الرتب العالية الجودة (جود) أعلى كمية من الموجود الفعلى من القطن الشعر، و بلغت 2, 158 ألف قنطار مترى بنسبة 8,65٪ يليها الرتب العالية الجودة (جود/فج) و بلغت 1,76 ألف قنطار مترى بنسبة 7,31٪ من إجمالى الموجود الفعلى من القطن الشعر.

وبلغ إجمالى الموجود الفعلى من القطن الشعر للأقطان المستوردة 9,68 ألف قنطار مترى فى 31 أغسطس 2017 مقابل 5,58 ألف قنطار مترى فى 31 أغسطس 2016 بزيادة 8,17٪.