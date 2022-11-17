الإحصاء: 0.9% ارتفاعا في حجم قوة العمل خلال الربع الثالث من 2022 (جراف)

سجل حجم قوة العمل (مشتغلون ومتعطلون) خلال الربع الثالث من عام 2022 نحو 30 مليون و 264 ألف فرد، مقابل 29 مليون و 985 فرد خلال الربع السابق من نفس العام وذلك بارتفاع نسبته 0.9%.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث (يوليو – سبتمبر) لعام 2022، إذ بلغ معدل البطالة 7.4% من إجمالي قـــوة العمـــل بارتفاع 0.2% عن الربع السابق من عام 2022.

وبلغت قوة العمل فى الحضر نحو 13,400 مليون فرد، فيما وصلت فى الريف إلى 16,864 مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 25,321 مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 4,943 مليون فرد.

ويرجع سبب ذلك الإرتفاع إلى ارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار 180 ألف مشتغل خلال الربع الحالى عن الربع السابق وارتفاع المتعطلين بمقدار 99 ألف متعطل، ما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار (279) ألف فرد.

وسجل عدد المتعطلين نحو 2,250 مليون متعطل بنسبة 7,4% من إجمالى قوة العمل (1,307مليون ذكور ،943 ألف إناث) مقــابـل 2,151 مليون متعطل فى الربع الثاني 2022 بارتفاع قـدره 99 ألف متعطل بنسـبة 4.6%، وبارتفاع قــدره 39 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 1,8٪.

وبلغ مـعدل البـطالة بين الذكــور 5.2٪ من إجمالى الذكور فى قوة العمل فى الربع الحالى بينما كان 5.0٪ في الربع السابق مقابل 5,9٪ في الربع المماثل من العام السابق .

كما بلغ معدل البطالة بين الإناث 19,1٪ من إجمالى الإناث فى قوة العمل فى الربع الحالى ، بينما كان 17,5٪ في الربع السابق مقابل 15,3 ٪ في الربع المماثل من العام السابق .

وأفادت الإحصاء، بأنه بلغ عدد المشتغلون خلال الربع الثالث من 2022 نحو 28,014 مليون مشتغل.

المساهمة فى النشاط الاقتصادي

بلغ معـــدل المســـــاهمة فــي النشاط الاقتصادي 42,7 ٪ من جملة السكان (15 سنة فأكثر) خلال الربع الحالى، بينما كان 42,6 ٪ خلال الربع الثاني من عام 2022 مقابل 43,7 ٪ في الربع المماثل من العام السابق.

فيما بلغ معدل المساهمة ( الذكـور 69,6٪ مقابل 69,0٪ فى الربع السابق مقابل 70,9٪ في الربع المماثل من العام السابق ، الإنــاث 14,3٪ بينما كان 15.0% في الربع السابق مقابل 15,4 ٪ فى الربع المماثل من العام السابق).

حقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الإقتصادية حيث بلغ عدد المشتغلين فى هذا النشـاط 5,091 مليون مشتغـــل ( 4,465 مليون ذكور ، 626ألف إناث) بنسبة 18,2٪ من إجمالي المشتغلين محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الإقتصادية.

بلغ عدد المشتغلين فى نشاط تجارة الجملة والتجزئة 4,325 مليون مشتغل (3,747 مليون ذكور ، 578 الف إناث ) بنسبة 15,4٪ من اجمالي المشتغلين .

كما بلغ عدد المشتغلين في نشــاط التشييد والبناء 3,912 مليون مشتغل ( 3,874 مليون ذكور،38 ألف إناث) بنسبة 14,0٪ من إجمالي المشتغلين.

بينما بلغ عدد المشتغلين في الصناعات التحويلية 3,486مليون مشتغل (3,223مليون ذكور ,263 ألف إناث ) بنسبة 12,4٪ من اجمالي المشتغلين.

بلـــغ عدد المشتغلين فى نشــاط النقل والتخزين 2,594 مليون مشتغل (2,562 مليون ذكور ،32 الف إناث) بنسبة 9,3٪ من إجمالي المشتغلين.