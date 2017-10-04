الإحصاء: 0.8% زيادة فى أعداد المدرسين بالتعليم قبل الجامعى

سمر السيد:أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء بياناً صحفيا بمناسبة اليوم العالمى للمدرس الذى يحتفل به يوم 5 أكتوبر من كل عام، والذى اقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) منذ عام 1994 وذلك أحياءً لذكرى توقيع التوصية المشتركة الصادرة من منظمة العمل الد



سمر السيد:

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء بياناً صحفيا بمناسبة اليوم العالمى للمدرس الذى يحتفل به يوم 5 أكتوبر من كل عام، والذى اقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) منذ عام 1994 وذلك أحياءً لذكرى توقيع التوصية المشتركة الصادرة من منظمة العمل الدولية ومنظمة اليونسكو اعترافاً من المجتمع الدولى بالدور الفعال للمدرس فى التنمية، ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار ” تبجيل المدرس وتحسين أحواله “.

ومن أهم المؤشرات تسجيل 1.16 مليون مدرس بالتعليم قبل الجامعى عـام 2015/2016 مقابـل 1.15مليون مدرس خـلال عــام 2014/2015 بنسبة زيادة قدرها 0.8% من اجمالى المدرسين و989.5 ألف مدرس بالتعليم العام عام 2015/2016 مقابل977 ألف مدرس عام 2014/2015 و170.8ألف مدرس بالتعليم الأزهرى عام2015/2016 مقابل 174.4 ألف مدرس عام2014/2015.

وأضاف البيان أن هناك 47.4 الف مدرس بالتعليم قبل الإبتدائى، (منهم 43.9 الف مدرس بالتعليم العام، 3.5 ألف بالتعليم الأزهرى)يقومون بالتدريس لعدد 1.3 مليون تلميذ منهم 1.2 مليون بالتعليم العام، 58.4 ألف بالتعليم الأزهرى.

بينما يوجد بالتعليم الابتدائى نحو 494.9 الف مدرس بالتعليم الابتدائى (منهم 418.9 ألف مدرس بالتعليم العام 75.9 ألف مدرس بالتعليم الأزهرى)، يقومون بالتدريس لعدد 11.6 مليون تلميذ منهم 10.6 مليون تلميذ بالتعليم العام، 985.1 ألف تلميذ بالتعليم الأزهرى.

