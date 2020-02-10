«الإحصاء»: ارتفاع معدل التضخم 0.8% فى يناير الماضى

وفق ما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة و«الإحصاء»

بلـغ الرقــم القياسى العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية (105.2) نقطة لشهر يناير 2020 مسجـلاً ارتفاعا قدره (0.8%) عن شهر ديسمبر 2019 ، وفق ما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة و«الإحصاء» اليوم .

سبب الارتفاع

وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أسباب هذا الارتفاع ، إلى زيادة أسعــار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.3%) ، مجموعة الخضروات بنسبة (5.0%).

وأضاف الجهاز المركزى للتعبئة العامة و«الإحصاء» ، أن مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية سجلت زيادة بنسبة (0.6%) ، وكذلك ارتفع قسم الرعاية الصحية بنسبة (0.5%) ، بجانب قسم المطاعم والفنادق بنسبة (0.3%)، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة (0.3%) .

انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة

هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-1.8%) ، ومجموعة المنتجات الغذائية الأخرى بنسبة (-0.2%) .

التضخم السنوى