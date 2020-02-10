اقتصاد وأسواق

«الإحصاء»: ارتفاع معدل التضخم 0.8% فى يناير الماضى

وفق ما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة و«الإحصاء»
سمر السيد 9:35 ص, الأثنين, 10 فبراير 20 9:35 ص, الأثنين, 10 فبراير 20

شارك الخبر مع أصدقائك

بلـغ الرقــم القياسى العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية (105.2) نقطة لشهر يناير 2020 مسجـلاً ارتفاعا قدره (0.8%) عن شهر ديسمبر 2019 ، وفق ما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة و«الإحصاء» اليوم .

سبب الارتفاع

وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أسباب هذا الارتفاع ، إلى زيادة أسعــار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.3%) ، مجموعة الخضروات بنسبة (5.0%).

وأضاف الجهاز المركزى للتعبئة العامة و«الإحصاء» ، أن مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية سجلت زيادة بنسبة (0.6%) ، وكذلك ارتفع قسم الرعاية الصحية بنسبة (0.5%) ، بجانب قسم المطاعم والفنادق بنسبة (0.3%)، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة (0.3%) .

انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة

هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-1.8%) ، ومجموعة المنتجات الغذائية الأخرى بنسبة (-0.2%) .

التضخم السنوى

ووفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، سجل معدل التضـخم السنوى لإجمالي الجمهورية (6.8%) لشهر يناير 2020 مقابل (12.2%) لنفس الشهـر من العام السابق عليه.

جراف يوضح نسبة التغير الشهرية والسنوية للرقــم العام لإجمالي الجمهورية من شهـر يناير 2019 إلى شهر يناير 2020
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

ملف الكاتب سمر السيد

اقرأ أيضاً