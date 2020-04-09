اقتصاد وأسواق

«الإحصاء» : 0.6% ارتفاعًا بمعدل التضخم الشهري في مارس

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية نحو (105.8) نقطة لشهر مارس الماضي، بارتفاع قدره (0.6%) عن شهر فبراير السابق عليه
سمر السيد 12:39 م, الخميس, 9 أبريل 20 12:39 م, الخميس, 9 أبريل 20

شارك الخبر مع أصدقائك

قال الجهاز المركزي للتعبئة التامة والإحصاء إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية سجل نحو (105.8) نقطة لشهر مارس الماضي، بارتفاع قدره (0.6%) على شهر فبراير السابق عليه.

وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (3.7%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.4%).

كما ارتفعت مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.6%)، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.5%)، ومجموعة الدخان بنسبة (5.4%)، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.6%).

وتابع البيان أن مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية ارتفعت بنسبة 0.7%، رغـم انخفاض أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة (-0.8%)، ومجموعة الخضروات بنسبة (-0.7%).

وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (4.6%) لشهر مارس 2020، مقابل (13.8%) لنفس الشهـر من العام السابق.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

ملف الكاتب سمر السيد

اقرأ أيضاً

الجهاز المركزي للإحصاء: ارتفاع معدل التضخم 0.8% فى يناير الماضى

سمر السيد 9:35 ص, الأثنين, 10 فبراير 20

صندوق النقد : نمو الأسواق الصاعدة بالربع الثالث من 2019 دون المتوقع

سمر السيد 4:50 م, الأثنين, 20 يناير 20

وزير التموين : التعاون المصرى الإيطالى أصبح حقيقة بمختلف القطاعات الاقتصادية

محمد مجدي 12:57 م, الأربعاء, 18 ديسمبر 19

وزير قطاع الأعمال: انخفاض حالي في التضخم ولا زال هناك متسع لهبوط الفائدة

سمر السيد 1:04 م, الأحد, 8 ديسمبر 19

«سبينيس – مصر»: تخطط للوصول بفروعها التابعة إلى 20 بنهاية 2020

دعاء حسني 10:54 ص, الأحد, 8 ديسمبر 19

رفيق سليم: التضخم سيهبط لأقل من 10% فى الفترة المقبلة

المال - خاص 9:17 ص, الخميس, 28 نوفمبر 19