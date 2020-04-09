«الإحصاء» : 0.6% ارتفاعًا بمعدل التضخم الشهري في مارس

قال الجهاز المركزي للتعبئة التامة والإحصاء إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية سجل نحو (105.8) نقطة لشهر مارس الماضي، بارتفاع قدره (0.6%) على شهر فبراير السابق عليه.
وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (3.7%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.4%).
كما ارتفعت مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.6%)، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.5%)، ومجموعة الدخان بنسبة (5.4%)، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.6%).
وتابع البيان أن مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية ارتفعت بنسبة 0.7%، رغـم انخفاض أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة (-0.8%)، ومجموعة الخضروات بنسبة (-0.7%).
وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (4.6%) لشهر مارس 2020، مقابل (13.8%) لنفس الشهـر من العام السابق.