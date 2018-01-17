الإحصاء: 0.6% ارتفاعا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية

في نوفمبر2017 سمر السيدأصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء البيانات الأولية للرقم القياسى لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر نوفمبر الماضي. ووفقاً لبيان الجهاز ، بلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والإستخراجية (

في نوفمبر2017



سمر السيد

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء البيانات الأولية للرقم القياسى لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر نوفمبر الماضي.

ووفقاً لبيان الجهاز ، بلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والإستخراجية (بدون الزيت الخام و المنتجات البترولية) 137.37 فى شهر نوفمبر 2017(أولـي) مقابل 136.53 نهاية أكتوبر من العام نفسه (نهائى) بنسبة ارتفاع قدرها 0.6٪ لارتفاع انتاج المنتجات الغذائية ( السكر والزيوت) وزيادة العقود الموقعة لانتاج عدادات المياه والغاز والكهرباء.

وسجل الرقـم القيـاسـي لصناعة المنتجات الغذائية نحو 189.88 فى شهر نوفمبر مقابل 151.08 فى أكتوبر من العام نفسه بارتفاع قدره 25.7٪ بسبب الانتاج الموسمي لشركات سكر القصب وتوافر خامات الانتاج لنشاط تكرير زيوت الطعام.

كما سجل الرقــــم القيـــاسـي لصناعة الحاسبات والمنتجات الالكترونية والبصرية والاجهزة الطبية فى شهر نوفمبر الماضى نحو 177.91 مقارنة بشهر أكتوبر السابق عليه الذى بلغ 174.56 وبارتفــاع قدره 1.9٪ بسبب زيادة مبيعات الالات التصوير وزيادة العقود الموقعة لانتاج عدادات المياه والغاز والكهرباء.

وبلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة المشروبات نحو 99.12 مقارنة بـ 168.42 أكتوبر الماضى بانخفاض قدره 41.1٪ نتيجة تراجع الطلب علي المياه الغازية والمعدنية خلال موسم الشتاء.

وسجل الرقــــم القيـــاسـي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية نحو 140.81 فى شهر نوفمبر مقارنة ب160.26 فى شهر أكتوبر السابق عليه بانخفاض 12.1% نتيجة تراجع مخزون الخامات لبعض المصادر وتوقف وحدة امداد إنتاج الأسمدة بالغاز الطبيعي.



