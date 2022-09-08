«الإحصاء» : 0.5% ارتفاعا في معدل التضخم لشهر أغسطس 2022

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، اليوم الخميس، بلوغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (131.7) نقطة لشهر أغسطس 2022، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره 0.5% عن شهر يوليو 2022.

وترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 12.5%، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة 3.3%، ومجموعة الدخان بنسبة 1.6%،

ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 2.0%، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 2.0%، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 1.2%، رغم انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة -8.3%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة -5.0%.

كما سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 15.3% لشهر أغسطس 2022، مقابل 6.4% لنفس الشهـر من العام السابق.

ولفتت بيانات الإحصاء، إلى معدلات التغيــر الشهــرى (شهــر أغسطس 2022 مقارنة بشهـر يوليو 2022)، إذ تبيَّن ثبات معدل تغير أسعار قسم الطعام والمشروبات، بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 12.5%، وارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 3.3%.

بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة 2.5%، وارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 1.6%، وارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 1.0%.

وشهدت أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو ارتفاعا بنسبة 0.7%، وارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.6%.

وتبيَّن أيضًا أن أسعار مجموعة الفاكهة قابلة للانخفاض بنسبة -8.3%، فيما انخفضت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة -5.0%، كما انخفضت أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة -1.0%.

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره 1.6% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة 1.6%، كما سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعًا قدره 1.0% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.2%.

وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره 0.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 1.0%، ومجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.3%، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 0.3%.

فيما سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره 1.7% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 2.0%، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 1.1%.

وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره 0.6% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 1.5%، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 1.3%.

وعن قسم النقل والمواصلات فقد سجل ارتفاعًا قدره (1.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات النقل بنسبة (2.0%)، ومجموعة شراء المركبات بنسبة (1.9%)، ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.7%).

وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (1.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (2.6%)، ومجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (1.2%).

كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (1.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.2%).

وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (1.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة امتعة شخصية بنسبة (3.9%)، ومجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.0%)، ومجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (0.5%).

أما عن التغير السنوي (شهر أغسطس 2022 مقارنة بشهر أغسطس 2021)، فقد سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (24.3%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (50.2%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (33.8%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (32.1%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (26.9%).

• ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (25.3%).

• ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (24.4%).

• ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (23.0%).

• ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (17.1%).

• ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (14.3%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (5.7%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (1.0%).

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (8.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (8.9%)، فيما سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (11.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (17.0%)،

ومجموعة الأقمشة بنسبة (14.1%)، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (12.0%)، ومجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (11.0%)، ومجموعة الأحذية بنسبة (6.7%).

كما سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (6.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (28.5%)،

ومجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (10.1%)، ومجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (3.7%)، ومجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (3.7%)، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (3.7%).

فيما سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (14.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (15.7%)،

ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (15.1%)، ومجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (12.9%)،

ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (13.0%)، ومجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (12.5%)، ومجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (8.7%).

وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (6.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (14.2%)،

ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (11.6%)، ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (2.6%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (16.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (20.8%)، ومجموعة خدمات النقل بنسبة (15.0%)، ومجموعة شراء المركبات بنسبة (14.0%).

كما سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (6.0%)، ومجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.4%).

وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (29.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (44.7%)،

ومجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (31.8%)، ومجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (19.0%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (8.6%)، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (7.5%).

فيما سجل قسم التعليم ثباتًا عند ارتفاع قدره (13.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (19.5%)،

ومجموعة التعليم العالي بنسبة (16.7%)، ومجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (14.7%)، ومجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (5.3%).

كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (21.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (21.6%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (9.0%).

سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (10.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (14.3%)، ومجموعة أمتعة شخصية بنسبة (14.1%)، ومجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان آخر بنسبة (5.4%).