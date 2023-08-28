الإحصاء يُطلق الدراسة التشخيصية حول آليات جمع بيانات هجرة اليد العاملة في مصر

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء اليوم الاثنين، إطلاق الدراسة التشخيصية حول آليات جمع بيانات هجرة اليد العاملة في مصر” بالشراكة مع منظمة العمل الدولية (ILO) في إطار برنامج “من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا “(THAMM) الممول من الاتحاد الأوروبي.

تأتى هذه الدراسة بهدف تدعيم وتحسين وتوحيد ممارسات جمع البيانات حول هجرة اليد العاملة في البلدان الناطقة بالعربية وفقا للمبادئ التوجيهية الصادرة عن المؤتمر الدولي العشرين لخبراء إحصاءات العمل (2018) والمتعلقة بهجرة اليد العاملة العالمية.

وتعد هذه المبادئ التوجيهية وثيقة مرجعية رئيسية لتقييم الآليات والعمليات الوطنية لجمع بيانات هجرة اليد العاملة أثناء الدراسة التشخيصية في مصر، وذلك من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال افريقيا.

ويأمل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ان تسهم توصيات هذه الدراسة في الاستفادة من دقة وحداثة تلك المعلومات والبيانات والتي تمكننا من تقييم السياسات الحالية وما اُتخِذ من قرارات لتصحيح مسارها بما يلبي الحاجات والمتطلبات المجتمعية.