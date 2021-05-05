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«الإحصاء» يكرم الأم المثالية.. ولأول مرة الموظف المثالي من ذوي الهمم

تكريمًا لعطائهم المستمر، وتشجيعًا للاستمرار في هذا العطاء.
سمر السيد 5:24 م, الأربعاء, 5 مايو 21 5:24 م, الأربعاء, 5 مايو 21

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في إطار اهتمام الدولة بقضايا الإعاقة وضمان حقوقهم وزيادة الوعي بأهمية إدماجهم في الحياة الاقتصادية والثقافية والبيئية والسياسية، لخلق مجتمع شمولي دامج، وكذا السعي الدائم لتمكينهم لتحقيق التنمية الشاملة والمنصفة والمستدامة، حيث إن هذا التمكين جزء لا ينفصل من خطة التنمية المستدامة لعام 2030، كرَّم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، برئاسة اللواء خيرت بركات، عددًا من موظفيه من أصحاب الهمم، في يوم التدريب الشهري الثلاثاء الماضي؛ وذلك تكريمًا لعطائهم المستمر، وتشجيعًا للاستمرار في هذا العطاء، وهم:

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  • أشرف سيد حنفي- قطاع الإحصاءات الاقتصادية والتعبوية.
  • أمل محمد إبراهيم درويش- رئاسة الجهاز.
  • جمال سيد محمد- قطاع تكنولوجيا المعلومات.
  • أيمن عبد الله أحمد- قطاع الفروع الإقليمية.
  • عبد السلام حماد أحمد- قطاع الأمانة العامة.
  • سعيد كمال محمد- قطاع الإحصاءات السكانية والتعدادات.

    جدير بالذكر أنه تم في نفس اليوم تكريم عدد من الأمهات المثاليات لعطائهن الفياض، حيث إن كل أم لها قصة كفاح ونجاح مع أسرتها وأبنائها، وكل منهنّ واجهت مصاعب الحياة لتصل بأبنائها إلى التفوق والتميز العلمي والخلقي، فالأم دائمًا نبراس الأمل ومصدر الحنان والدعم داخل كل بيت، وهي الأساس للحياة الأُسرية المترابطة، هذا.. والأمهات التي تم تكريمهن بالجهاز هن:
  1. أماني محمود- رئاسة الجهاز.
  2. مديحة إسماعيل- قطاع الأمانة العامة.
  3. رضا يونس- قطاع الإحصاءات الاقتصادية والتعبوية.
  4. نهله أبو زيد- قطاع الفروع الإقليمية.
  5. شامية عبد الجواد- قطاع تكنولوجيا المعلومات.
  6. ناهد كامل- قطاع الإحصاءات السكانية والتعدادات
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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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