«الإحصاء» يكرم الأم المثالية.. ولأول مرة الموظف المثالي من ذوي الهمم

في إطار اهتمام الدولة بقضايا الإعاقة وضمان حقوقهم وزيادة الوعي بأهمية إدماجهم في الحياة الاقتصادية والثقافية والبيئية والسياسية، لخلق مجتمع شمولي دامج، وكذا السعي الدائم لتمكينهم لتحقيق التنمية الشاملة والمنصفة والمستدامة، حيث إن هذا التمكين جزء لا ينفصل من خطة التنمية المستدامة لعام 2030، كرَّم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، برئاسة اللواء خيرت بركات، عددًا من موظفيه من أصحاب الهمم، في يوم التدريب الشهري الثلاثاء الماضي؛ وذلك تكريمًا لعطائهم المستمر، وتشجيعًا للاستمرار في هذا العطاء، وهم:

أشرف سيد حنفي- قطاع الإحصاءات الاقتصادية والتعبوية.

أمل محمد إبراهيم درويش- رئاسة الجهاز.

جمال سيد محمد- قطاع تكنولوجيا المعلومات.

أيمن عبد الله أحمد- قطاع الفروع الإقليمية.

عبد السلام حماد أحمد- قطاع الأمانة العامة.

سعيد كمال محمد- قطاع الإحصاءات السكانية والتعدادات.



جدير بالذكر أنه تم في نفس اليوم تكريم عدد من الأمهات المثاليات لعطائهن الفياض، حيث إن كل أم لها قصة كفاح ونجاح مع أسرتها وأبنائها، وكل منهنّ واجهت مصاعب الحياة لتصل بأبنائها إلى التفوق والتميز العلمي والخلقي، فالأم دائمًا نبراس الأمل ومصدر الحنان والدعم داخل كل بيت، وهي الأساس للحياة الأُسرية المترابطة، هذا.. والأمهات التي تم تكريمهن بالجهاز هن: