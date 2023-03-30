«الإحصاء»: وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 104 ملايين و750 ألف نسمة

أعلنت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 104 ملايين و750 ألف نسمة، بزيادة قدرها 750 ألف نسمة خلال 180 يوما؛ حيث سجل عدد سكان مصر 104 ملايين نسمة بالداخل في الأول من أكتوبر من العام الماضي.

ربع مليون نسمة خلال 65 يوم

وأشار الإحصاء إلى أن مصر سجلت الربع مليون نسمة الأول بعد الـ 104 ملايين بالداخل في يوم 26 نوفمبر من العام الماضي أي خلال 56 يومًا، ليصبح إجمالي عدد سكان مصر 104 ملايين و250 ألف نسمة، ثم زادت ربع مليون نسمة ثاني في يوم 24 يناير من العام الجاري أي خلال 59 يومًا، ثم سجلت ربع مليون نسمة ثالث اليوم أي خلال 65 يوم.

المحافظات

وبحسب بيان الإحصاء، جاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.2 مليون نسمة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية 9.5 مليون نسمة، ثم الشرقية 7.9 مليون نسمة.

ثم الدقهلية 7 مليون نسمة، ثم البحيرة 6.9 مليون نسمة، ثم المنيا 6.3 مليون نسمة، ثم القليوبية 6.1 مليون نسمة.

ثم سوهاج 5.7 مليون نسمة، ثم الإسكندرية 5.5 مليون نسمة، وأخيراً الغربية 5.4 مليون نسمة.

عدد سكان محافظة أسيوط 5 مليون نسمة

وبلغ عدد سكان محافظة أسيوط 5 مليون نسمة، المنوفية 4.7 مليون نسمة، الفيوم 4.1 مليون نسمة، كفر الشيخ 3.7 مليون نسمة، قنا 3.6 مليون نسمة، بني سويف 3.6 مليون نسمة، أسوان 1.6 مليون نسمة.

ولفت بيان الإحصاء إلى أن عدد سكان محافظة دمياط سجل 1.6 مليون نسمة، و الإسماعيلية نحو 1.5 مليون نسمة، الأقصر 1.4 مليون نسمة.

وسجلت محافظة بورسعيد 790.7 ألف نسمة، السويس 790.4 ألف نسمة، مطروح 542.8 ألف نسمة، شمال سيناء 450.5 ألف نسمة.

فيما بلغ عدد سكان محافظة البحر الأحمر 401.8 ألف نسمة، الوادي الجديد 265.5 ألف نسمة، جنوب سيناء 114.8 ألف نسمة.