الإحصاء: وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 102 مليون نسمة ظهر اليوم

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد سكان جمهوريـة مصر العربية بالداخل وصل إلي (102 مليـــون نسمة) ظهر اليــوم الإثنين .

أضاف أن عدد السكان كان قد بلغ (101 مليون نسمة ) يوم السبت الموافق 3/10/2020 وفقاً لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.

ومع بلــوغ عدد السكــــان (102 مليــــون نسمة ) اليوم، يكون قد تحققت زيادة سكانية قدرها مليــــون نسمة خـــــلال 275 يومــــاً أي 9 شهـــور و5 أيام، وبلغ متوسط الزيادة السكانية اليومية (الفرق بين أعداد المواليد والوفيات) 3636 نسمة خلال فـترة بلوغ عدد السكان 102 مليون (من 3 أكتوبر 2020 إلى 5 يوليو 2021 ) أي (152) فرد كل ساعة أي ( 2.5 ) فرد كل دقيقة بما يعني أن الوقت المستغرق لزيـــادة فرد إلى عدد السكان هو 24 ثانية.

ولفت بيان الجهاز إلي تزايد الفترة الزمنية التي تتحقق فيها زيادة سكانية بمليون نسمة خلال الفترة (2018-2020) وهو ما يعني استمرار الإنخفاض في أعداد الزيادة، وهذا مؤشر جيد ويظهر أن هناك مجهودات ملموسة من الدولة في مجابهة المشكلة السكانية … ولكن الأمر يتطلب المزيد من المجهود لتخفيض أعداد الزيادة السكانية لنصل إلى تحقيق المليون خلال مدة أكبر من 12 شهر.

وتحتل مصر المرتبة الاولي بين الدول العربية من حيث عدد السكان، والمرتبة الثالثة بين الدول الأفريقية بعد نيجيريا وإثيوبيا، ثم الترتيب الرابع عشر بين دول العالم وهو نفس الترتيب السابق.

وقال البيان إنه من الملاحظ أن هناك انخفاض في عدد المواليد خلال الشهور ( يناير , مارس , إبريل, مايو , يوليو , سبتمبر , نوفمبر , ديسمبر) عام 2020 مقارنة بعام 2019 .

بجانب ارتفاع عدد المواليد خلال الشهور (فبراير، يونيو، أغسطس، أكتوبر ) عام 2020 مقارنة بعام 2019.

وبصفة عامة انخفاض إجمالي المواليد بحوالي (72294) مولود عام 2020 مقارنة بعام 2019 وبنسبة تغير 3.1 %.

كما يلاحظ انخفاض أعداد المواليد خلال الـ 6 شهور الأولى من عام 2021 مقارنة مع نفس الفترة من عام2020 بحوالي (96487) مولود أي بنسبة تغير (8.9%) ويعتبر تغير كبير في نسبة الانخفاض مما يوضح ثمار اهتمام القيادة السياسية بالمشكلة السكانية.

لفت بيان “الإحصاء” إلي إنخفاض عدد الوفيات خلال الشهور ( يناير , ابريل) عام 2020 مقارنة بعام 2019 .

وارتفع عدد الوفيات خلال الشهور (فبراير، مارس، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر)عام 2020 مقارنة بعام 2019 .

وبحسب بيان “الإحصاء” ، ارتفع عدد الوفيات بصفة عامة خلال عام 2020 بنسبة 16.8 % مقارنة بعدد الوفيات خلال عام 2019

كما يلاحظ ارتفاع اعداد الوفيات في الـ 6 شهور الأولى من عام 2021 مقارنة مع نفس الفترة من عام2020 بحوالي (49818) متوفى أي بنسبة تغير (14.9%) ويعتبر تغير كبير في نسبة الارتفاع .

سجلت محافظات ( قنا، المنيا، أسيوط، سوهاج، بني سويف) أعلى معدلات مواليد خلال عام 2020 حيث بلغ معدل المواليد بها (29.9، 29.4 ، 28.6 ، 27.2 ،25.7 ) لكل ألف من السكان .

سجلت محافظات ( دمياط ، القليوبية، السويس، الدقهلية، الغربية) أقل معدلات مواليد خلال عام 2020 حيث بلغ معدل المواليد بها (18.2، 18.7 ،18.9 ، 18.9 ، 19.2) لكل ألف من السكان.