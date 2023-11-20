«الإحصاء»: واردات مصر من سيارات الركوب تسجل 6158 مركبة خلال أغسطس الماضى

كشف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن إجمالى واردات مصر من سيارات الركوب بمختلف فئاتها لتبلغ نحو 6158 مركبة، بقيمة تقدر بحوالى 227.1 مليون دولار، خلال أغسطس الماضى، مقابل 574 بنحو 86.5 مليون دولار في الشهر نفسه من العام السابق، بنسب نمو 162%.

قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إن الفترة الماضية شهدت قيام العديد من الشركات والتجار بتنفيذ عملياتهم الاستيرادية من خلال المناطق الحرة والإفراج الجمركي عن الطرازات المستوردة بنظام “الأفراد” بهدف التغلب على القيود المفروضة على آليات الاستيراد التجاري.

وأضاف أنه على الرغم من قيام شركات السيارات باستيراد ودخول طرازاتهم عبر المناطق الحرة فإن الكميات التى يتم تسويقها وبيعها في السوق المحلية منخفضة، مقارنة بحجم الطلب على شراء الطرازات الجديدة من قِبل المستهلكين.

وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار يعدّ أحد الأسباب الرئيسية وراء تراجع مبيعات سوق السيارات بنسب تلامس 50% خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى.

وبحسب البيانات المعلَنة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات، تراجعت تراخيص السيارات «الملاكى» فى مصر، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى، بنسبة 45% لتسجل 80 ألفًا و668 مركبة، مقابل 147 ألفًا و170 وحدة فى الفترة المقابلة من 2022.