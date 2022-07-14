الإحصاء: واردات مصر من بنزين 95 تقترب من ربع مليار دولار خلال الربع الأول من 2022

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض قيمة واردات مصر من بنزين 95 لتسجل 221.5 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 232.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 4.9%.

وجاءت بلغاريا على رأس قائمة أعلى الدول تصديراً لبنزين 95 لمصر خلال الربع الأول من العام الجاري؛ حيث سجلت قيمة واردات مصر منها 83.4 مليون دولار، يليها إيطاليا 51.2 مليون دولار.

ثم السعودية 29.8 مليون دولار، ثم الإمارات 29.3 مليون دولار، وأخيراً بلجيكا 27.8 مليون دولار.

وبلغت قيمة دعم المواد البترولية المقدم من الدولة 28.9 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي 2022 / 2023 مقابل 18.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/ 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 52.6%.