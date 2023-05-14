الإحصاء: واردات مصر من السمك الماكريل تسجل 7.2 مليون دولار في فبراير الماضي (جراف)

قفزت واردات مصر من السمك الماكريل المجمد بنسبة 111.1% خلال شهر فبراير الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2022، مسجلة نحو 7.212 مليون دولار مقابل 3.417 مليونًا.

وأضافت بيانات صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حصلت “المال” على نسخة منها، أن هناك انخفاضا في الواردات من الألبان المركزة في عبوات محتوية على سكر مضاف بنسبة 21%، إذ سجلت نحو 14.747 مليون دولار في فبراير الماضى مقارنة بـ 18.665 مليونًا في ذات الشهر من عام 2022.

وبحسب الإحصاء، فقد شهدت الواردات من زيوت بذور عباد الشمس وجزيئاته خام تراجعًا بنسبة 70.7%، مسجلة 17.011 مليون دولار في فبراير 2023 مقارنة بـ 58.061 مليونًا في نفس الشهر من العام الماضى.

وأشارت إلى أن هناك انخفاضا في واردات مصر من زيت النخيل بنسبة 39.1%، مسجلة 102.799 مليون دولار في فبراير الماضى مقارنة بـ 168.932 مليونًا في نفس الشهر من عام 2022.

يشار إلى أن تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أوضح أن إجمالي واردات مصر من الزيوت والدهون بلغ مليار و674 مليون و886 ألف دولار خلال العشرة أشهر الأولي من عام 2022.