«الإحصاء»: هدف المرصد الإحصائي التواصل مع المواطنين وتنمية الوعي

يستعد الجهــاز المركزي للتعبئـة العامــة والإحصـــاء لإطــلاق مرصـد إحصائي تـُعرض فيه البيانات الإحصائيــة لمصــر في كافة المجالات (اقتصادية – اجتماعية – بيئية ) من خلال موقع إلكتروني وشاشة إلكترونية بطول مبنى الجهاز ( 24 م × 9 م ) .

إطلاق المرصد يأتي لرصد الواقع المصرى الاجتماعى والاقتصادى والبيئى والاهتمام بتوعية المواطن وتنمية قدراته ثقافياً وفكرياً فى إطار توجه الدولة نحو “بناء المواطن المصرى” وكذلك بأهمية البيانات والمعلومات كنقط ارتكاز في التخطيط والتنمية واتخاذ القرارات الصحيحة.

وقال اللــواء خيـــرت بركـات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مؤتمر صحفي اليوم، إن الجهاز نظم اجتماعات مع كافة الوزارات وجهات الدولة لعرض فكرة المرصد بهدف التعاون المشترك ، مضيفاً أن الهدف من المرصد هو وجود مادة علمية ممثلة في أرقام وبيانات في كافة القطاعات لعرضها أمام المواطنين بهدف التواصل معهم وتنمية الوعي الإحصائي لديهم.

وأضاف أن نجاج جميع المسوح والبحوث والدراسات التي يجريها الجهاز في كافة المجالات يقدره الجهاز ويثمنه لوسائل الإعلام .

وأشار إلى أنه بفضل التطور التكنولوجي في كافة المجالات والخطى المتسارعة للدولة المصرية للحاق بالركب العالمي أصبح معه نقل مباشر للأحداث بشكل كبير في وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة.. مؤكدا على أهمية الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام وقدرتها علي التأثير.

وأوضح أن كافة البيانات التي عملت عليها مؤسسات الدولة المختلفة في مبادرة “حياة كريمة” أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال المهندس ياسر فتحي، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالجهاز، إن مجالات عرض المؤشرات الإحصائية علي المرصد الإحصائي ستتضمن مؤشرات اجتماعية واقتصادية وبيئية وعن تحقيق أهداف التنمية المستدامة والإنجازات التي حققتها الدولة المصرية .

ومن ضمن الأمثلة على مجالات المؤشرات الاقتصادية معدل التضخم والنقل والمواصلات والصناعة وأسعار مواد البناء والتجارة والمخزون السلعي.. في حين أن الأمثلة على مجالات المؤشرات الاجتماعية فستكون السكان والقوى العاملة والتعليم والخدمات سواء كانت ثقافية أو رياضية وقطاع الصحة وكذلك مؤشرات الطلاق والزواج ، بالإضافة إلي عرض مؤشرات بمناسبة الاحتفال بالأيام العالمية كاليوم العالمي للمرأة والمسنين والغذاء العالمي ويوم العمال والأأشخاص ذوي الإعاقة .

وسيشمل المرصد الإحصائي عرض بيانات لإنجازات الدولة في كافة المجالات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة ، إذ سيم عرض مؤشرات عن المشروعات القومية التي يتم تنفيذها ومجال الزراعة والتحول الرقمي والصحة وكذلك العاصمة الإدارية والمدن الذكية.

وأضافت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء ، أنه تم عقد مؤتمر مع الوزارات والجهات المعنية عن الهدف من المرصد وإتاحته لهم كشركاء للعمل الإحصائي.. وجار التنسيق معهم لتحديث واستكمال البيانات.

ووفقاً للبيانات التي تم عرضها خلال المؤتمر الصحفي؛ يبلغ طول المرصد 24.58 متر وعرضه نحو 9.22 متر ، وسيعرض صورا وفيديوهات عالية الجودة.

ومن المقرر أن يتم تقسيم شاشة المرصد إلي 4 أجزاء تتمثل في عرض الساعة السكانية وعرض المحتوى والطقس والتاريخ وشريط أخبار.

ويطل موقع المرصد علي شارع صلاح سالم في اتجاه مطار القاهرة.