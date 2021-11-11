الإحصاء: نمو واردات مصر من السيارات لتسجل 3 مليارات دولار خلال 8 شهور

أظهر التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نمو قيمة واردات السيارات بمختلف فئاتها «الملاكي، والأتوبيسات، والشاحنات» – بنسبة 28% – لتصل إلى 3 مليارات و25 مليونا و659 ألف دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي، مقارنة بنحو 2 مليار و359 مليونا و91 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وارتفعت قيمة واردات سيارات الركوب «الملاكي» بنسبة 44% لتصل إلى 2 مليار و401 مليون و188 ألف دولار خلال تلك الفترة، مقابل مليار و665 مليونا و972 ألف دولار فى نفس فترة المقارنة.

وقفزت قيمة واردات السيارات التجارية بنسبة 32% إلى 327 مليونا و193 ألف دولار، مقارنة بنحو 247 مليونا و360 ألف دولار.

فى المقابل، تراجعت قيمة واردات قطاع «الأتوبيسات» بنسبة 73.7% إلى 41 مليونا و974 ألف دولار خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى، مقابل 160 مليونا و924 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وانخفضت القيمة الإجمالية لواردات المركبات المستخدمة فى الأغراض الخاصة بنسبة 10.4% لتصل إلى 255 مليونا و304 آلاف دولار خلال تلك الفترة، مقابل 284 مليونا و835 ألف دولار فى نفس فترة المقارنة.

يذكر أن مبيعات السيارات في مصر سجلت نموًا بنسبة 37%، لتصل إلى 208.9 ألف مركبة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، مقابل 152.3 ألف سيارة خلال الفترة المقابلة من العام السابق؛ وفقًا للتقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».