«الإحصاء»: ميناء الإسكندرية يستحوذ على 29.8% من حركة الصادرات و40.2% من الواردات

استحوذ ميناء الإسكندرية على 29.8% من البضائع المصرية التى تم تصديرها للخارج فى الأشهر العشرة الأولى من عام 2019، تلاه الموانئ الجوية بنسبة 21.1%، وفقًا لأحدث نشرات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضافت النشرة، أن ميناء السويس جاء فى المركز الثالث فى استقبال البضائع المصرية المصدرة إلى الخارح بنسبة 15.3%، ثم الموانئ الأخرى بنسبة 12.5%، ثم جاء ميناء الدخيلة بنسبة 7.2%، وبعده ميناء دمياط بنسبة 6.3%.

واحتل ميناء بورسعيد المرتبة السابعة لنقل البضائع المصرية المصدرة بنسبة 3.7%، ثم ميناء العريش فى المركز الثامن بنسبة 1.8%، وبعده ميناء سفاجا بنسبة 1.3%، ثم الحدود الغربية بنسبة 0.9%، القصير وموانئ البحر الأحمر بنسبة 0.1%.

وأظهرت النشرة، وصول قيمة البضائع المصدرة التى تم نقلها من خلال ميناء الإسكندرية فى الفترة من يناير إلى أكتوبر الماضيين إلى نحو 7.3 مليار دولار مقابل 7.5 مليار فى نفس الفترة من 2018 بنسبة انخفاض قدرها 2.6%.

وأكدت تصدير بضائع مصرية من خلال الحدود الغربية بقيمة 214.086 مليون دولار مقابل 151.428 مليون فى نفس الفترة من 2018.

واستقبل ميناء بورسعيد بضائع مصرية بهدف تصديرها للخارج بقيمة 919.548 مليون دولار فى الفترة من يناير حتى أكتوبر من عام 2019، مقارنةً مع نحو 874.183 مليون فى نفس الفترة من عام 2018.

وتم تصدير بضائع للخارج من خلال ميناء السويس بقيمة 3.7 مليار دولار مقابل 3.096 مليار فى نفس فترة المقارنة السابقة؛ بينما تم تصدير بضائع بقيمة 1.54 مليار فى العشرة شهور الأولى من العام الماضى 2019 مقارنة مع 1.8 مليار فى الفترة المقابلة من 2018 من خلال ميناء دمياط.

وذكرت نشرة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن حجم صادرات البضائع المصرية من خلال ميناء العريش بلغت نحو 443.038 مليون دولار بالمقارنة مع 411.732 مليون فى نفس الفترة السابق ذكرها.

وأضافت أن ميناء الدخيلة شهد تصدير بضائع بقيمة 1.75 مليار دولار، فى الفترة من يناير إلى أكتوبر الماضيين مقارنة مع 1.74 مليار فى فترة المقارنة.

وشهد ميناء سفاجة تصدير بضائع بقيمة 311.205 مليون، مقابل 298.734 مليون فى نفس فترة المقارنة السابقة، بينما شهد القصير وموانئ البحر الأحمر تصدير بضائع بقيمة 12.521 مليون دولار مقارنةً مع 486.142 مليون فى نفس الفترة من عام 2018.

كما شهدت الموانئ الجوية، تصدير بضائع بقيمة 5.201 مليار دولار، مقارنةً مع 5.25 مليار نفس الفترة من عام 2018، وتم تصدير بضائع بقيمة 3.094 مليار من خلال الموانئ الأخرى، مقارنةً مع 2.56 مليار نفس فترة المقارنة.

وجاء على صعيد الواردات المصرية، ميناء الإسكندرية فى صدارة الموانئ التى تم من خلالها استيراد بضائع فى العشرة أشهر الأولى من العام المنتهى 2019، مستحوذا على نسبة 40.2% تلاها ميناء الدخلية بنسبة 17.2%، ثم ميناء دمياط بنسبة 11%، والسويس بنسبة 10.3%، ثم الموانئ الجوية بنسبة 8.7%، وبورسعيد بنسبة 8.1%، والقصير وموانئ البحر الأحمر بنسبة 3.2%، ثم سفاجة بنسبة 0.6%، والموانئ الأخرى بنسبة 0.4%، ثم نويبع بنسبة 0.3%.

وأضافت النشرة أنه تم استيراد بضائع من خلال ميناء الإسكندرية بقيمة 25.24 مليار دولار مقارنة مع 27.34 مليار فى نفس الفترة من عام 2018، ولم يتم استيراد بضائع عبر الحدود الغربية فى الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضيين، فى حين شهدت نفس الفترة من عام 2018 استيراد بضائع من خلالها بقيمة 1603 ألف دولار.

وتم استيراد بضائع بقيمة 5.069 مليار دولار فى العشرة شهور الأولى من عام 2019 عبر ميناء بورسعيد مقابل 5.3 مليار فى نفس فترة المقارنة السابقة.

وعبر ميناء السويس تم استيراد بضائع قيمتها 6.46 مليار دولار مقارنة مع 6.99 مليار نفس الفترة من عام 2018، فضلا عن استيراد بضائع بقيمة 6.8 مليار عبر ميناء دمياط فى العشرة شهور الأولى من 2019 مقابل 7.104 مليار نفس الفترة السابق ذكرها.

نوهت البيانات، أنه تم استيراد بضائع بقيمة 10.82 مليار عبر ميناء الدخيلة مقابل 10.6 مليار فى نفس الفترة من 2018.

كما تم استيراد بضائع بقيمة 215.637 مليون دولار عبر ميناء نوييع، بالإضافة إلى بضائع بقيمة 402.33 مليون عبر ميناء سفاجة، وذلك فى العشرة شهور الأولى من 2019.

ومن خلال القصير وموانئ البحر الأحمر تم استيراد بضائع بقيمة 1.99 مليار، مقارنة مع 2.68 مليار فى نفس الفترة من 2018.

استيراد بضائع بقيمة 5.4 مليار عبر الموانئ الجوية خلال 2019

ولفتت البيانات إلى أنه من خلال الموانئ الجوية تم استيراد بضائع بقيمة 5.4 مليار فى الشهور العشرة الأولى من 2019، مقارنة مع 7.05 مليار فى الفترة المقابلة من 2018.

ومن خلال الموانئ الأخرى، تم استيراد بضائع بقيمة 221.862 مليون دولار مقابل 43.186 مليون نفس فترة المقارنة السابقة.

والجدير بالذكر، أن نشرة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أظهرت بلوغ حجم التبادل التجارى بين مصر ودول العالم فى الفترة من شهر يناير حتى أكتوبر من عام 2019 نحو 87.3 مليار، مقابل 91.8 مليار خلال نفس الفترة من عام 2018.

وأوضحت البيانات، أن إجمالى حجم صادرات مصر فى تلك الفترة بلغ نحو 24.577 مليار دولار، مقابل 24.26 مليار فى نفس الفترة من عام 2018 بنسبة ارتفاع 1.22%.

فيما تراجع إجمالى حجم واردات مصر مع دول العالم فى العشرة شهور الأولى من عام 2019 إلى نحو 62.815 مليار دولار، مقابل 67.66 مليار فى الفترة نفسها من عام 2018، بنسبة انخفاض قدرها 7.1%.