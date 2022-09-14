الإحصاء: منتجات البترول تتصدر قائمة أهم 10 سلع صدرتها مصر بالنصف الأول

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم خلال النصف الأول من العام الجاري.

وتصدرت منتجات البترول قائمة أهم عشر سلع صدرتها مصر لمختلف دول العالم خلال النصف الأول من العام الجاري؛ حيث بلغت قيمة صادرات مصر منها 8 مليارات دولار، وجاء في المرتبة الثانية البترول الخام 1.9 مليار دولار، ثم الأسمدة 1.6 مليار دولار، ثم الملابس الجاهزة 1.3 مليار دولار، ثم الفواكه الطازجة 1.1 مليار دولار، ثم اللدائن بأشكالها الأولية مليار دولار.

وجاء في المرتبة السابعة عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بقيمة 458.5 مليون دولار، ثم بطاطس 353.1 مليون دولار، ثم منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب 233.1 مليون دولار.

وأخيراً سجاد وكليم 230 مليون دولار، وتمثل هذه السلع 59% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم.