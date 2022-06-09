الإحصاء : معدل التضـخم السنوي يرتفع إلى 15.3% مايو الماضي مقابل 4.9% لنفس الشهـر من 2021

سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (15.3%) لشهر مايو 2022، مقابل (4.9%) لنفس الشهـر من العام السابق. وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (130.2) نقطة لشهر مايو 2022، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره (0.9%) عن شهر أبريل 2022.

أرجع بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (10.9%)، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة (6.9%)، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (5.3%).

وبحسب بيان الإحصاء، ارتفعت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (2.3%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.9%)، ومجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.7%)، ومجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (26.1%).

وازدادت أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (2.3%)، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (3.2%)، هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة (-15.4%).