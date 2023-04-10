الإحصاء: معدل التضخم السنوي يرتفع إلى 33.9% مارس الماضي

بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (166.5) نقطة لشهر مارس 2023، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره (3.2%) عن شهر فبراير 2023.
وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أهم أسباب ذلك إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (6.5%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.0%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (4.9%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.5%).
أسعار الفاكهة
وبحسب بيان الإحصاء، ارتفعت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (6.2%)، مجموعة الخضروات بنسبة (14.0%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (4.4%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (3.2%).
وصعدت أيضًا أسعار مجموعة الدخان بنسبة (0.1%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (5.9%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (2.7%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (3.6%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.4%).
وقال البيان إن هناك زيادة أيضا في أسعار مجموعة الأجهزة المنزلية ازدادت بنسبة (4.5%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (3.7%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (4.1%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (2.1%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (2.4%).
وكذلك أسعار الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (1.2%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (4.6%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.5%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (3.5%).
معدل التضخم السنوي
وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (33.9%) لشهر مارس 2023 مقابل (12.1%) لنفس الشهـر من العام السابق.