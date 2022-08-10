الإحصاء: معدل التضخم السنوي يرتفع إلى 14.6% يوليو الماضي

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، إن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل (14.6%) لشهر يوليو 2022 مقابل (6.1%) لنفس الشهـر من العام السابق.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (131.0) نقطة لشهر يوليو 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره (0.9%) عن شهر يونيو 2022.

وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (1.0%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (5.2%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (7.5%).

وأشار الجهاز إلى زيادة أسعار مجموعة الدخان بنسبة (3.3%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (1.0%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (9.0%).

وأضاف أن أسعار مجموعة خدمات النقل ارتفعت بنسبة (6.4%) هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-10.8%).