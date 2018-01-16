الإحصاء: مصر الثالثة عربيا في استهلاك الغازات الطبيعية 2015

سمر السيد:أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامـــــة والإحصـــــاء اليــوم الثلاثاء، دراســـة عــــــن "مستقبل الطــاقــة فــى مصــر خلال الفترة من العام المالى "2002/2003 – 2015/2016".ومن أهم المؤشرات الإحصائية، ارتفاع كميــة الإنتـــــاج مـــن الغـــازات الطبيعيــــة مـن 21.3 مليون طـن مترى

سمر السيد:

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامـــــة والإحصـــــاء اليــوم الثلاثاء، دراســـة عــــــن “مستقبل الطــاقــة فــى مصــر خلال الفترة من العام المالى “2002/2003 – 2015/2016”.

ومن أهم المؤشرات الإحصائية، ارتفاع كميــة الإنتـــــاج مـــن الغـــازات الطبيعيــــة مـن 21.3 مليون طـن مترى إلى 31.3 مليون طن مترى بنسبــة زيادة قدرها 46.8% تلك الفترة

كما سجلت كميــة الاستهلاك المحلى من الغـــازات الطبيعيـة زيادة من 21 مليون طـن متـرى إلى 36.8 مليـــون طن متـرى بنسبة قدرها 75.1%، كمــا ارتفع متوســــط نصيب الفــــرد بنسبــة زيادة قدرها 30.8% .

ووفقاً لبيان الإحصاء، جاءت مصر فى المرتبة الثالثة فى استهلاك الغاز الطبيعى بنسبـة 11.8% من إجمالى استهلاك الدول العربية وبنفــس المرتبـــة بنسبة 12.6% من إجمالى استهلاك مجموعة دول الأوابك عام 2015.

لكن كمية الإنتاج من المنتجـــات البتــروليـــة تراجعت من 28.9 مليـــون طـــــن متــــرى الى 27.1 مليـــون طــن مترى بنسبة انخفاض قدرها 6.3% خـــلال الفتــــرة (2002/2003 – 2015/2016).

وارتفعــت كميــة الاستهلاك المحلى مــن المنتجـــات البتــروليـــة مـــــن 21.5 مليـــون طـــــن متــــرى إلـى 39.4 مليون طـن متـرى بنسبة زيادة قدرها 83.3 % ، كما ارتفع متــــــوسط نصيــــــــب الفــــــــرد بنسبــــــــة زيادة قدرها 36.8 % خلال تلك الفترة .

وبلغت كمية الصادرات البترولية 20.4 مليــون طن مترى عـام 2003/2004 ثم أخذت في الارتفاع الي أن بلغت 32.8 مليون عام 2007/2008 بنسبةزيادة قدرها 60.8% ، وانخفضت الي 17.4 مليون عام 2015/2016 بنسبة انخفاض قدره 47%, بينما ارتفـــعت كمية الواردات البترولية من 2.3 مليون طن متري الي 24.9 مليـون خــلال الفتــرة ( 2003/2004- 2015/2016 ) بنسبة زيادة قدرها 983.5%.

وارتفعت قيمة دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بنسبـة 205.5% خلال الفترة (2005/2006 – 2012/2013)، ثم انخفضـت بنسبة قدرها 60.2% خلال الفترة (2012/2013-2015/2016) تماشيا مع سياسات الاصلاح الاقتصادى.

وتراجعت نسبة دعم الغـاز والمنتجات البتـرولية من اجمالى قيمة الدعم الكلى مـــن 84.7% إلى 36.8%، كما انخفضت نسبة دعـم الغــاز والمنتجات البتـروليـة مــن اجمـالى قيمـة الانفاق العام مــن 23.3% إلى 5.9% خلال الفترة ( 2011/2012- 2015/2016)

وارتفعـــت كميــــة الصـــادرات مـــن الطـاقـــة الكهـربائيــــة حيـــث كانت 959 جيجـــا وات/ساعـــة عام 2002/2003 لتبلغ 1679 جيجــا وات./ساعــة 2011/2012 بنسبة زيــادة قــدرها 75.1% ، لكنها انخفضت الي 747 جيجــا وات/ ساعـــة عـــام 2015/2016 بنسبة 55.5%.

بينمــا انخفضــت كميــة الــواردات مــن الطــاقة الكهربائية مــن 179 جيجـا وات/ساعـة عـــام 2002/2003 إلـــــى 54 جيجـــا وات/ساعــة عـــام 2015/2016 بنسبة انخفاض قدره 69.8 %، وارتفعــت قيـــمة دعـــم الطــاقــة الكهـربائيـــة مـــن 2.4 مليــار جنيــه عام 2002/2003 إلــى 28.9 مليـار عــام 2015/2016.

ووفقاً لبيان الإحصاء، تحتل مصر المرتبة الثـانية فى كمية الطاقة الكهربائية المولدة والمستهلكة بنسبة 16.0 %، 16.2% من إجمالى الدول العربيــة، وبنفس المرتبة بنسبة 17.7%، 18.2% من إجمالى مجموعة دول الأوابك عـام 2015 على الترتيب.

وارتفــــع إجمالــــى كمية الطاقة الكهربائيــــة المـولدة والمستهلكــــة بنسبـــة 109.3%، 108.5% علــــي الترتيــــب خلال الفترة (2002/2003- 2015/2016)، إذ تمثل قطاعات المنازل والصناعة والمرافق والإنارة العامة نحو 79% من اجمالى كمية استهلاك الطاقة الكهربائية فى مصر عام 2015/2016.

وارتفعت مساهمة قطــاع الطاقة فى الناتــج المحلى من 48 مليار جنيه إلى 224.6 مليار جنية بنسبة 367.9 % خلال تلك الفترة السابقة.