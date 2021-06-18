«الإحصاء» : قيمة متحصلات مصر من العملة الصعبة تتخطى نصف تريليون دولار خلال 10 سنوات

استحوذت الصادرات على النصيب الأكبر من متحصلات مصر من العملة الصعبة خلال الـ 10 سنوات الماضية، حيث بلغت قيمتها 248,5 مليار دولار .

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة متحصلات مصر من العملة الصعبة تخطت نصف تريليون دولار خلال 10 سنوات لتبلغ 648.4 مليار دولار، حيث سجلت 57.4 مليار دولار خلال العام المالي 2010/ 2011 مقابل 61.7 مليار دولار خلال عام 2011/ 2012 بنسبة ارتفاع قدرها 7.4%.

وبحسب بيانات “الإحصاء”، ارتفعت قيمة متحصلات مصر من العملة الصعبة في العام المالي التالي لتسجل 64.2 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 4.1% عن العام المالي 2011/ 2012.

وانخفضت قيمة متحصلات مصر من العملة الصعبة خلال العام المالي 2013/ 2014 مسجلة 59.2 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 7.8% عن العام المالي السابق عليه.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاعها خلال العام المالي 2014/ 2015 لتسجل 60.7 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 2.6% عن العام المالي 2013/ 2014، وسجلت 51.6 مليار دولار خلال العام المالي 2015/ 2016 بنسبة انخفاض قدرها 15% عن العام المالي السابق عليه.

وبلغت قيمة متحصلات مصر من العملة الصعبة نحو 60,8 مليار دولار عام 2016/ 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 17,8% عن عام 2015/ 2016، وسجلت 75,5 مليار دولار عام 2017/ 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 24,1% عن عام 2016/ 2017، وارتفعت عام 2018/ 2019 لتسجل 80,2 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 6,3% عن عام 2017/ 2018.

وسجلت 77,3 مليار دولار خلال العام المالي 2019/ 2020 بنسبة انخفاض قدرها 3,7 % عن العام السابق عليه.

الصادرات

واستحوذت الصادرات على النصيب الأكبر من متحصلات مصر من العملة الصعبة خلال الـ 10 سنوات الماضية، حيث بلغت قيمتها 248,5 مليار دولار بنسبة 38,3 % من إجمالي متحصلات النقد الأجنبي.

يليها تحويلات المصريين العاملين بالخارج 205,3 مليار دولار بنسبة 31,7%، ثم إيرادات السياحة 82,6 مليار دولار بنسبة 12,7%، ثم صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 58,8 مليار دولار بنسبة 9,1%.

وأخيرًا إيرادات قناة السويس 53,3 مليار دولار بنسبة 8,2 %.

وسجلت قيمة الصادرات المصرية 27 مليار دولار خلال العام المالي 2010/2011 مقابل 25,1 مليار دولار خلال عام 2011 / 2012 بنسبة انخفاض قدرها 7,1 % .

وارتفعت في العام المالي التالي لتسجل 27 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 7,6% عن العام المالي 2011/ 2012، وانخفضت خلال العام المالي 2013/ 2014 مسجلة 26 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 3,6% عن العام المالي السابق عليه.

واستمرت في الانخفاض خلال العام المالي 2014/ 2015 لتسجل 22,2 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 14,5% عن العام المالي 2013/ 2014، وسجلت 18,7 مليار دولار خلال العام المال 2015/ 2016 بنسبة انخفاض قدرها 15,9% عن العام المالي السابق عليه، وبلغت 21,7 مليار دولار عام 2016/ 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 16,2% عن عام 2015/ 2016.

وسجلت 25,8 مليار دولار عام 2017/2018 بنسبة ارتفاع قدرها 18,9% عن عام 2016/ 2017، وارتفعت عام 2018/2019 لتسجل 28,5 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 10,3% عن عام 2017/ 2018، وسجلت 26,4 مليار دولار خلال العام المالي 2019/ 2020 بنسبة انخفاض قدرها 7,4% عن العام السابق عليه.

قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج 12,6 مليار دولار خلال العام المالي 2010/ 2011 مقابل 18 مليار دولار خلال عام 2011/ 2012 بنسبة ارتفاع قدرها 42,7%، وارتفعت في العام المالي التالي لتسجل 18,7 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 3,9% عن العام المالي 2011 / 2012 .

وانخفضت خلال العام المالي 2013/ 2014 مسجلة 18,5 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 0,8% عن العام المالي السابق عليه، وارتفعت خلال العام المالي 2014/ 2015 لتسجل 19,3 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 4,4% عن العام المال 2013/ 2014.

وسجلت 17,1 مليار دولار خلال العام المالي 2015/ 2016 بنسبة انخفاض قدرها 11,7% عن العام المالي السابق عليه، وبلغت 21,8 مليار دولار عام 2016/ 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 27,7% عن عام 2015/ 2016، وسجلت 26,4 مليار دولار عام 2017/ 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 21% عن عام 2016/ 2017.

وانخفضت عام 2018/ 2019 لتسجل 25,2 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 4,7% عن عام 2017/ 2018، وسجلت 27,8 مليار دولار خلال العام المالي 2019/ 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 10,4% عن العام السابق عليه.

قيمة إيرادات السياحة

وسجلت قيمة إيرادات السياحة 10,6 مليار دولار خلال العام المالي 2010/ 2011 مقابل 9,4 مليار دولار خلال عام 2011/ 2012 بنسبة انخفاض قدرها 11%، وارتفعت في العام المالي التالي لتسجل 9,8 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 3,5% على العام المالي 2011/ 2012.

وانخفضت خلال العام المالي 2013/ 2014 مسجلة 5,1 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 48% عن العام المالي السابق عليه، وارتفعت خلال العام المالي 2014/ 2015 لتسجل 7,4 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 45,3 % عن العام المالي 2013/ 2014.

وسجلت 3,8 مليار دولار خلال العام المالي 2015/ 2016 بنسبة انخفاض قدرها 48,9% عن العام المالي السابق عليه، وبلغت 4,4 مليار دولار عام 2016/ 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 16,2% عن عام 2015/ 2016، وسجلت 9,8 مليار دولار عام 2017/ 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 123,9 % عن عام 2016/ 2017.

وارتفعت عام 2018/ 2019 لتسجل 12,6 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 28,2% عن عام 2017/ 2018، وسجلت 9,9 مليار دولار خلال العام المالي 2019/ 2020 بنسبة انخفاض قدرها 21,6% عن العام السابق عليه.

وبلغت قيمة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 2,2 مليار دولار خلال العام المالي 2010/ 2011 مقابل 4 مليار دولار خلال عام 2011 / 2012 بنسبة ارتفاع قدرها 82%، وانخفضت في العام المالي التالي لتسجل 3,8 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 5,7% عن العام المالي 2011/ 2012.

وارتفعت خلال العام المالي 2013/ 2014 مسجلة 4,2 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 11,3% عن العام المالي السابق عليه، وارتفعت خلال العام المالي 2014/ 2015 لتسجل 6,4 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 52,7% عن العام المالي 2013/ 2014، وسجلت 6,9 مليار دولار خلال العام المالي 2015/ 2016 بنسبة ارتفاع قدرها 8,7% عن العام المالي السابق عليه، وبلغت 7,9 مليار دولار عام 2016/ 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 14,4% عن عام 2015/ 2016.

وسجلت 7,7 مليار دولار عام 2017/2018 بنسبة انخفاض قدرها 2,7% عن عام 2016/ 2017، وارتفعت عام 2018/ 2019 لتسجل 8,2 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 6,7% عن عام 2017/ 2018، وسجلت 7,5 مليار دولار خلال العام المالي 2019/ 2020 بنسبة انخفاض قدرها 9,5% عن العام السابق عليه.

قيمة إيرادات قناة السويس

وسجلت قيمة إيرادات قناة السويس 5,1 مليار دولار خلال العام المالي 2010/ 2011 مقابل 5,2 مليار دولار خلال عام 2011/ 2012 بنسبة ارتفاع قدرها 3,1%، وانخفضت في العام المالي التالي لتسجل 5 مليارات دولار بنسبة انخفاض قدرها 3,4% عن العام المالي 2011/ 2012.

وارتفعت خلال العام المالي 2013/2014 مسجلة 5,37 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 6,7% عن العام المالي السابق عليه، وانخفضت بنسبة طفيفة خلال العام المالي 2014/ 2015 لتسجل 5,36 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 0,1 % عن العام المالي 2013/ 2014.

وسجلت 5,1 مليار دولار خلال العام المالي 2015/ 2016 بنسبة انخفاض قدرها 4,5% عن العام المالي السابق عليه، وبلغت 4,9 مليار دولار عام 2016/ 2017 بنسبة انخفاض قدرها 3,4% عن عام 2015/ 2016، وسجلت 5,71 مليار دولار عام 2017/ 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 15,4% عن عام 2016/ 2017.

وارتفعت عام 2018/ 2019 لتسجل 5,73 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 0.4% عن عام 2017/ 2018، وسجلت 5,8 مليار دولار خلال العام المالي 2019/ 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1.3% عن العام السابق عليه.