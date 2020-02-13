الإحصاء: قيمة صادرات المنتجات البترولية ترتفع 4.54% في 2019

سجلت قيمة صادرات مصر من المنتجات البترولية نحو 4907 مليون دولار خلال عام 2019 مقابل 4694 مليون في عام 2018

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، بلوغ قيمة إجمالى صادرات مصر من المنتجات البترولية نحو 4907 مليون دولار خلال عام 2019 مقابل 4694 مليون دولارخلال عام 2018 بنسبة إرتفاع قيمته 4.54%.

وأوضح بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ؛ تركزت في أعلي البنود البترولية غاز طبيعي مسيل حيث بلغ 1236 مليون دولار خلالعام 2019 مقابل 497 مليون دولار خلال عام 2018 بنسبة إرتفاع قيمتها 148.7%.

واردات المنتجات البترولية

وتابع بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء : بلغت قيمة إجمالى واردات مصر من المنتجات البترولية 9429 مليون دولار خلال عام 2019 مقابل 12313 مليون دولار خلال عام 2018 بنسبة انخفاض قيمتها 23.4 %.

وتركزت أقل البنود في انخفاض غاز طبيعي مسيل حيث لم يتم إستيراد أي كمية منه خلال عام 2019 مقابل 1125 مليون دولار خلال عام 2018

ويليه بترول خام حيث بلغت قيمته 2877 مليون دولار خلال 2019 مقابل 3544 مليون دولار خلال 2018.

ويليه غاز بيوتان (بوتجاز) حيث بلغت قيمته 1053 مليون دولار خلال 2019 مقابل 1283 مليون دولار خلال 2018.