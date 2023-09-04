الإحصاء: عدد الطائرات المستخدمة في الشركات الوطنية 161 طائرة بنهاية 2022

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، النشرة السنوية لإحصاءات النقل الجوى عام 2021 / 2022.
وكشف التقرير الذي اطلعت عليه “المال”، ومن أهم مؤشراتها ما يلي:
بلغ عدد المطارات المصرية التى تمت بها حركة شركات الطيران الوطنية 20 مطاراً.
– بلغ عدد الطائرات المستخدمة في الشركــات الوطنيــة161 طائــرة وكان للقطاع الخاص النسبة الأكبر والتي وصلت 57,1 % بعدد طائرات 92 طائرة, بينما بلغت عدد الطائرات بالقطاع العام / الاعمال العام 69 طائرة بنسبة 42,9 %.
كما بلــغ إجمـالي الحركـة الدوليـة والمحليـــة لطـــــائرات ( الركاب، البضائع ) للشركــات الوطنيـــة بالمطـــارات 193,5 ألــف رحلة عـــــام 2021 / 2022 مقابل 123,7 الف رحلة عام 2020/2021 بنسبة ارتفاع 56,5% وكـان للقـطاع الـعام / الاعمـال العـام النصـيب الأكـبر بنسبة 77,7 % بعدد رحـلات 150,5 ألـف رحلة بينما بلغت عدد الرحلات بالقطاع الخاص 43,1 ألف رحلة بنسبة 22,3٪.
وذكر الجهاز، أن إجمـــالي الحــركة الـدوليــة والمحليـة للركـاب بلغت بالشركات الوطنية
14,0مليــون راكب عـام 2021 / 2022 مقابل 7,9 مليون راكب عام 2020/2021 بنسبة ارتفاع 75,7% وكــــان للقطاع العــام / الاعمال العام النصيب الأكبر بنـسبة 69,4 % بعــدد ركـاب 9,7 مليـون راكـب بيـنما بلـغ عـدد الركـاب 4.3 مليون راكــب بالقطاع الخاص بنسبة 30,6 ٪ .
و بلغـت كمـية البـضائع المنـقولة بواسطـة الشركات الوطنية 151,7 ألف طن عام 2021 / 2022 مقابل 109,6 ألف طن عام 2020/2021 بنسبة ارتفاع 38,4% وكان للقطاع العام النسبة الأكبر والتي وصلت الي 98,9 % بكمـية بـضائع 150,0 ألـف طـن بيـنما بلـغت كميـة البضائع المنقولة للقطاع الخاص 1,7 ألف طن بنسبة 1,1% من إجمالي البضائع المنقولة.