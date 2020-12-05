الإحصاء : صادرات مصر من السلع الزراعية تسجل 1.545 مليار دولار خلال 8 أشهر

تشير أحدث النشرات الصادرة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن إجمالي صادرات مصر من السلع الزراعية سجلت في 8 أشهر الأولي من العام الجاري 1.545 مليار دولار، مقارنة مع 1.546 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

أوضحت النشرة، أن صادرات مصر من القطن غير مندوف، ولا ممشط، ومحلوج، سجلت تراجعاً لتصل إلي 87.985 مليون دولار مقابل 132.654 مليون في فترة المقارنة السابقة .

ارتفاع صادرات الرمان والفاصولياء والعنب والليمون الطازج

لكن ارتفعت صادرات الرمان الطازج ، لتصل إلي 11.341 مليون في الفترة من يناير إلي أغسطس الماضيين مقابل 7.752 مليون في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأظهرت النشرة، أن صادرات الفاصولياء العادية قفزت إلي نحو 40.787 مليون دولار مقابل 27.284 مليون في فترة المقارنة السابقة .

كما بلغت صادرات مصر من المانجو الطازجة ، نحو 10.702 مليون دولار مقارنة مع 8.733 مليون في فترة المقارنة السابق ذكرها.

وصعدت أيضاً الصادرات المصرية من العنب الطازج، في الفترة من يناير إلي أغسطس الماضيين إلي نحو 231.231 مليون دولار مقارنة مع 230.013 مليون دولار في نفس الفترة المقابلة من العام الماضي.

فيما تراجعت صادرات مصر من البصل الطازج أو المبرد إلي نحو 96.525 مليون دولار مقابل 171.280 مليون في فترة المقارنة السابقة.

ولفتت النشرة إلي تراجع صادرات الطماطم الطازجة أو المبردة إلي 14.021 مليون مقابل 29.275 مليون دولار في فترة المقارنة السابق الحديث عنها.

في حين ارتفعت صادرات الليمون الحامض الطازج إلي 21.094 مليون دولار في الثمانية شهور الأولي من العام الجاري مقابل 18.081 مليون دولارفي الفترة المقابلة من العام الماضي.

وسجلت صادراتنا من الكتان الممشق أو الممشط تراجعاً لتصل إلي 7.971 مليون دولار مقابل 9.462 مليون في فترة المقارنة السابقة ، وبلغت صادرات فواكه أخري طازجة نحو 1.948 مليون دولار مقابل 2.749 مليون خلال تلك الفترة.

واردات مصر من السلع الزراعية

بينما علي صعيد جملة واردات مصر من السلع الزراعية؛ أظهرت البيانات هبوطها إلي 4.095 مليار مقارنة مع 5.089 مليار دولار في فترة المقارنة السابقة.

وأوضحت النشرة أن واردات مصر القمح بلغت نحو 1.837 مليار دولار في الثمانية شهور الأولي من العام الجاري مقابل 1.909 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبلغت وارداتنا من القطن غير مندوف ولا ممشوط ومحلوج ، نحو 122.492 مليون مقابل 184.468 مليون دولار في فترة المقارنة السابق الحديث عنها.

وأظهرت النشرة تسجيل واردات التفاح الطازج انخفاضاً لتصل إلي 160.290 مليون دولار مقارنة مع 237.295 مليون في الفترة السابق ذكرها، في حين ارتفعت واردات البرقوق وبرقوق السياج الطازج إلي نحو 20.488 مليون دولار مقابل 10.613 مليون في فترة المقارنة السابقة.

وانخفضت واردات الفول العريض في الـ8 شهور الأولي من العام الجاري إلي نحو 168.193 مليون دولار مقابل 224.351 مليون دولار في الفترة المقابلة من عام 2019 ، أما ورادات العدس فسجلت نحو 47.099 مليون مقارنة مع 25.934 مليون دولار في الفترة السابق ذكرها.

وتراجعت واردات الخوخ إلي نحو 9.908 مليون مقابل 11.479 مليون دولار في تلك الفترة السابقة.

أما واردات الأرز المضروب كلياً أو جزئياً ، فسجلت تراجعاً كبيراً إلي نحو 34.152 مليون دولار مقابل 267.459 مليون دولار في فترة المقارنة السابق ذكرها.

وتراجعت واردات اللوبياء العادية إلي نحو 2.759 مليون مقابل 6.504 مليون دولار في فترة المقارنة السابق ذكرها.

وكشفت النشرة عن بلوغ واردات مصر من الثوم” لغير البذور” ، الطازج أو المبرد؛ فسجلت نحو 5.202 مليون دولار مقابل 2.674 مليون دولار في فترة المقارنة السابق الحديث عنها.

صادرات السلع الغذائية

وفي سياق متصل ؛ سجلت جملة صادرات السلع الغذائية ، نحو 2.507 مليار دولار في الـ8 شهور الأولي من العام الجاري مقارنة مع 2.536 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي ، وأهمها صادرات المحضرات الغذائية الأخري التي بلغت نحو 61.089 مليون دولار مقابل 43.700 مليون دولار في فترة المقارنة السابقة.

وبلغت صادرات المكرونة المصنعة من دقيق عادي غير مطبوخة، نحو 53.129 مليون دولار مقابل 34.757 مليون في فترة المقارنة السابق ذكرها .

وبلغت صادرات الأشكال الأخري من سكر القصب المكرر ، نحو 48.368 مليون دولار مقابل 32.626 مليون في الفترة السابقة.

وأظهرت النشرة تراجع صادرات البسكويت حلو وإن كان محتويا على كاكاو، إلي نحو 28.463 مليون دولار مقابل 31.963 مليون دولار في فترة المقارنة السابق ذكرها.

أما صادرات سكر القصب الناعم المكرر، فبلغت نحو 36.403 مليون دولار مقارنة مع 27.623 مليون في فترة المقارنة السابق ذكرها.

وتراجعت صادرات البطاطس المحضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك في الفترة من يناير إلي أغسطس الماضيين إلي نحو 27.210 مليون دولار مقابل 48.102 مليون في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وانخفضت صادرات الشيكولاته والمحضرات الغذائية الأخري التي تحتوي علي كاكاو ، غير محشوة ، إلي نحو 62.285 مليون دولار مقابل 73.373 مليون في فترة المقارنة السابق ذكرها.

وقفزت صادرات زيت فول الصويا و جزيئاته ، إلي نحو 37.208 مليون دولار مقابل 12.478 مليون في فترة المقارنة السابقة.

كما سجلت صادرات الأجبان معالجة بالحرارة ، غير مبشورة ولا بشكل مسحوق، نحو 16.122 مليون دولار مقابل 80.585 مليون في فترة المقارنة السابق ذكرها، أما صادرات زيت فول الصويا وجزيئاته خام فبلغت نحو 28.969 مليون مقابل 8.571 مليون في فترة المقارنة السابقة.

وأظهرت النشرة تسجيل جملة واردات مصر من السلع الغذائية ، تراجعاً إلي نحو 5.668 مليار مقارنة مع 6.067 مليار دولار في فترة المقارنة السابقة.

وشملت تلك السلع استيراد زيت نخيل وجزيئاته ، بقيمة 527.477 مليون مقابل 404.602 مليون دولار في تلك الفترة السابقة، بجانب أكباد صالحة للأكل من فصيلة الابقار و مجمدة والتي سجلت نحو 239.118 مليون مقابل 207.213 مليون دولار .

وبلغت واردات محضرات غذائية أخري نحو 148.952 مليون مقابل 130.556 مليون دولار ، كما أظهرت البيانات أنه تم استيراد ألبان مركزة محتوية علي سكر مضاف أومواد تحلية أخر بشكل مسحوق أو حبيبات بقيمة 158.331 مليون مقابل 119.620 مليون في فترة المقارنة السابقة.

وارتفعت واردات مصر من الحيوانات الحية من فصيلة الأبقار، لتبلغ نحو 99.967 مليون دولار مقارنة مع 85.326 مليون في فترة المقارنة السابق الحديث عنها.

وأظهرت البيانات أنه تم استيراد تونة محضرة أو محفوظة كاملة أو مقطعة ، ولكن غير مفرومة، بقيمة 121.438 مليون في الـ8 شهور الأولي من العام الجاري مقابل 102.907 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2019.

تراجع واردات الجمبري المجمد وسمك الماكريل

فضلاًعن استيراد – روبيان وقريدس ) جمبري ( ، آخر مجمد وان كان مقشور ، بقيمة 91.276 مليون مقابل 98.545 مليون دولار في تلك الفترة السابقة .

بجانب استيراد لحوم من ديوك ودجاجات من فصيلة جالوس دومستيكاس غير مقطعة لأجزاء ، مجمدة بقيمة 65.118 مليون مقابل 98.149 مليون دولار

ووفقا للنشرة ؛ بلغت واردات السمك “ماكريل” مجمد، نحو 139.262 مليون مقابل 176.016 مليون دولار في فترة المقارنة السابقة.