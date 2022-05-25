«الإحصاء»: صادرات مصر الغذائية تسجل 727.427 مليون دولار في يناير وفبراير الماضيين

أظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع إجمالى قيمة صادرات مصر من السلع الغذائية خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين لتسجل نحو 727.427 مليون دولار مقابل 701.976 مليون خلال الفترة المقابلة من العام الماضى بنسبة زيادة قدرها %3.6.

وعلى الجانب الآخر، زادت وارداتنا من السلع الغذائية بنسبة %7.2 لتصل إلى 2.172 مليار دولار فى يناير وفبراير الماضيين مقابل 2.027 مليار خلال فترة المقارنة.

وقالت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن جهاز”الإحصاء” مؤخرًا، إن قيمة صادرات مصرمن الشيكولاته والمحضرات الغذائية التى تحتوى على كاكاو وغير محشوة صعدت بنسبة %38.6 مسجلةً نحو 20.767 مليون دولار خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين مقارنة مع 14.984 مليون خلال الفترة المقابلة من عام 2021.

وازدادت صادرات المحضرات الغذائية الأخرى بنسبة %1.5 مسجلةً نحو 17.414 مليون دولار مقابل 17.151 مليون خلال فترة المقارنة السابق ذكرها.

فيما تراجعت صادراتنا من الأجبان المعالجة بالحرارة والمبشورة بنسبة %1.5، وبلغت قيمتها 15.045 مليون دولار مقابل 15.283 مليون، بحسب “الإحصاء”.

وشهدت الصادرات المصرية من زيت عباد الشمس قفزة كبيرة نسبتها %596.2 خلال فترة المقارنة السابق الحديث عنها وسجلت قيمتها نحو 8.267 مليون دولار مقارنة مع 1.187 مليون.

وارتفعت صادرات البطاطس المحضرة أو المحفوظة بنسبة %8.2 خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين لتصل إلى 9.428 مليون دولارمقابل 8.716 مليون خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وكشفت بيانات الإحصاء عن بلوغ صادرات الخمائر الحية الفعالة الجافة الصالحة للاستهلاك البشرى فى أول شهرين من 2022 نحو 11.712 مليون دولار مقابل 9.290 مليون خلال أول شهرين من 2021 بنسبة ارتفاع قدرها %26.1.

ولفتت النشرة إلى تراجع صادرات زيت فول الصويا وجزئياته إلى 6.016 مليون دولار مقارنة مع 6.426 مليون خلال فترة المقارنة السابقة.

بينما ارتفعت قيمة صادرات الخضراوات الأخرى والفواكه والثمار إلى 8.962 مليون دولار مقارنة مع 6.729 مليون دولار، وكذلك الشيكولاته والمحضرات الغذائية الأخرى التى تحتوى على كاكاو إلى 9.917 مليون دولار مقابل 7.630 مليون لفترة المقارنة.

وصعدت صادرات زيت بذور عباد شمس وجزئياته نصف مكرر ولكن غير معدل كيمائيًا لتصل إلى 9.785 مليون دولار مقابل 1.303 مليون خلال فترة المقارنة بنسبة زيادة %651.2.

واستعرضت بيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن “الإحصاء”، أبرز عناصر واردات مصر من السلع الغذائية، مشيرةً إلى أن واردات قطع عظام من فصيلة الأبقار والمجمدة قفزت بنسبة %93.8 خلال فترة المقارنة السابقة مسجلةً نحو 291.618 مليون دولار مقابل 150.463 مليون.

وشهدت وارداتنا المحلية من زيوت النخيل وجزيئات أخرى وإن كان مكرر ولكن غير معدل كيميائيا ارتفاعا نسبته %55.1 لتسجل قيمتها نحو 269.993 مليون دولار مقابل174.065 مليون خلال الفترة السابق الحديث عنها.

فيما ازدادت قيمة وارادات الحيوانات الحية من فصيلة الأبقار بنسبة %804.6 لتصل إلى 103.473مليون دولار مقابل 11.438 مليون خلال الفترة المقارنة.

وأظهرت بيانات النشرة ارتفاع واردات التونة المحضرة أو المحفوظة كاملة أو مقطعة ولكن غير مفرومة بنسبة %7.5 مسجلةً نحو 43.521 مليون دولار مقابل 40.473 مليون خلال فترة المقارنة، بجانب الروبيان القريدس الآخر والمجمدة وإن كان مقشوراً ومجمدة وصالح للاستهلاك البشرى بنسبة %26.2 لتصل إلى 34.562 مليون دولار مقابل 27.390 مليون خلال الفترة السابقة.

و بلغت قيمة وارداتنا من أسماك الرنجة المجمدة باستثناء الأكباد والبيض 32.663 مليون دولار خلال أول شهرين من العام الجارى مقارنة مع 12.114 مليون فى الفترة المقابلة من 2021 بارتفاع نسبته %169.6.

وازدادت قيمة واردت الألبان مركزة فى عبوات لاتقل عن 20 كجم محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى إلى نحو 38.468 مليون دولار مقابل 29.336 مليون خلال الفترة المقارنة.

وبالمثل صعدت واردات الزبد فى عبوات أكثر من 20 كجم بنسبة %31.1 لتصل إلى 38.468 مليون دولار مقابل 29.336 مليون لفترة المقارنة.

وأشارت بيانات نشرة التجارة الخارجية إلى بلوغ واردات الأكباد الصالحة للأكل من فصيلة الأبقار نحو 32.333 مليون دولار مقارنة مع 41.636 مليون بنسبة تراجع %22.9.

وقفزت واردات مصر من زيوت بذور عباد شمس وجزئياته بنسبة %36.1 إلى 35.993 مليون دولار مقارنة مع 26.448 مليون خلال فترة المقارنة.

ولفتت النشرة إلى صعود إجمالى قيمة صادرات مصر خلال أول شهرين من العام الجارى بنسبة %38.7 مسجلةً نحو 8.167 مليار دولار مقابل 5.887 مليار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

ونوهت بأن إجمالى الواردات المصرية سجلت نحو 14.851 مليار دولار فى يناير وفبراير الماضيين مقابل 13.312 مليار بنسبة زيادة %11.6 لفترة المقارنة.