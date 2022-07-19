الإحصاء: صادرات الغاز الطبيعي ترتفع 406.5% وتسجل 2.8 مليار دولار بالربع الأول من 2022

أظهرت أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي لتصل إلى 2.8 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 559.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 406.5%.

وتصدرت تركيا قائمة أعلى دول العالم استيراداً للغاز الطبيعي من مصر خلال الربع الأول من 2022؛ حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 917.2 مليون دولار، تليها إسبانيا 425.7 مليون دولار، ثم إندونيسيا 317.8 مليون دولار، ثم فرنسا 303.1 مليون دولار، ثم الصين 182.1 مليون دولار، ثم كوريا الجنوبية 146.5 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة 140.3 مليون دولار، ثم بلجيكا 96.6 مليون دولار، هولندا 92.8 مليون دولار، ثم تايلاند 78.8 مليون دولار، ثم اليونان 78.4 مليون دولار، وأخيراً الأردن 56.9 مليون دولار.

وكانت واردات مصر من الوقود قد ارتفعت إلى حدود 4.3 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالى 2022 مقابل 2.7 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.6 مليار دولار بنسبة تقترب من 60%، وسجلت واردات البترول الخام أكبر زيادة بقيمة 802.7 مليون دولار لترتفع من 756.8 مليون دولار لـ 1.5 مليار دولار، كما ارتفعت واردات الفحم بأنواعه من 92.9 مليون دولار لـ 178.5 مليون دولار بزيادة 85.5 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

وتضاعفت صادرات منتجات البترول لـ 4.2 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالى 2022 مقابل 1.8 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 2.4 مليار دولار بنسبة 133.3%.

وارتفعت صادرات مصر من بترول خام إلى حدود 1.2 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2022 مقابل 764.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 474.7 مليون دولار، كما ارتفعت صادرات فحم بأنواعه من 13.4 مليون دولار لـ 16.2 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها بزيادة 2.8 مليون دولار.