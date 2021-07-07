الإحصاء: زيادة 16,1٪ بعدد مشتركي إنترنت ADSL خلال يونيو

سجل عدد خطوط الهاتف المحمول 96.6 مليون خط في يونيو 2020 مقابل 94.0 مليون خـط في يونيو 2019 بنسبة زيادة قدرها 2.8٪.

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء اليوم النشرة السنوية لإحصاءات الاتصالات السلكية واللاسلكية عـام 2019 / 2020 وكان من أهـم مؤشراتهـا بلوغ عــدد مشتركي الإنترنـت عـن طريق ADSL 8,0 مليون مشترك في يونيو 2020 مقــابل 6,9 مليــون مشترك في يونيو 2019 بنسبة زيادة قدرها 16,1 ٪.

ويشير بيان الإحصاء إلي بلوغ عـدد مستخدمي الإنترنت عـن طريق الهاتف المحمول 41,8 مليون مستخدم في يونيو 2020 مقـابل 36,5 مليون مستخدم في يونيو 2019 بنسبة زيـادة قدرها 14,5٪.

وبلغ عـدد مستخدمي الإنترنـت عـن طريق USB Modem 2,2 مليون مستخدم في يونيو 2020 مقابل 2.9 مليون مستخدم في يونيو 2019 بنسبة انخفاض قدرها 22,5 ٪.

وسجل عدد خطوط الهاتف المحمول 96.6 مليون خط في يونيو 2020 مقابل 94.0 مليون خـط في يونيو 2019 بنسبة زيادة قدرها2.8 ٪.

وأشار بيان “الإحصاء” إلي بلوغ عــدد السنترالات 1553 سنترالا عـام 2019 / 2020 مقابل 1550 سنترالا عام 2018 / 2019 بنسبة زيادة قدرها 0.2٪ .



وبلغت حمولة السنترالات 22,8 مليون خط عـام 2019 / 2020 مقابل 21,6 مليون خط عام 2018 / 2019 بنسبة زيادة قدرها 5,8 ٪.

وبلغ عدد الخطوط الشغالـة 11,0 مليـون خط عـام 2019 / 2020 مقابل 9,7 مليون خط عـام 2018 / 2019 بنسبة زيادة قدرها 14,4٪.



وبلغ عدد الخطـوط التليفونيـة بالقطاع الحكومي 106,1 ألـف خـط عام 2019 / 2020 مقابـل 114.0 ألـف خـط عام 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 7,0 ٪.



وبحسب بيان “الإحصاء”؛ بلـغ عدد الخطوط التليفونية بالقطاع الخاص 469,2 ألف خط عــام 2019/2020 مقابل 514,6 ألف خـط عام 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 8,8 ٪.

كما بلغ عــدد الخطـوط التليفونيـة بالمنازل 6,8 مليون خط عام 2019/2020 مقابل 6,4 مليون خط عام 2018 / 2019 بنسبة زيادة قدرها 5,3٪.



وسجل متوسط عدد خطـوط التليفونات المنزلية / ألف أسرة من السكان 283 خط عام 2019 / 2020 مقابل 275 خط عـام 2018 / 2019 بنسبة زيادة قدرها 2.9 ٪.