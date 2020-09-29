«الإحصاء»: زيادة 12,1٪ في قروض المزارعين 2018-2019

بلغ إجمالي القروض الاستثمــارية الممنوحــة للمزارعيــن والمشــروعات الزراعية نحو 13,8 مليـار جنيـه عام 2018/ 2019 مقابـل 14,2 مليـار جنيـه عام 2017/ 2018.

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء اليوم الثلاثاء، النشرة السنوية للنشاط التعاونى بالقطاع الزراعي عام 2018/2019، ومن أهم مؤشرات النشرة؛ بلـوغ عـدد الجمعيـات التعاونية الزراعية 5798 جمعيــة عـام 2018 / 2019 .

وبحسب بيان “الإحصاء”؛ تحتـل الجمعيات التعاونية للائتمان الزراعي المرتبة الأولى حيث بلغ عددها 4310 جمعيـة بنسـبة قـدرها 74.3٪ تليهـا الجمعيـات التعاونيــة للإصـلاح الزراعى 761 جمعـيـة بنـسـبة قدرهـا 13.1٪.

ثم الجمعـيات التعاونيــة للأراضى المستصـلحـة 626 جمعية بنسبة قدرهـا 10.8٪ ثم الجمعيـات التعاونيـة للثروة المائية 101 جمعية بنسـبة 1.8 ٪ من إجمـالي عـدد الجمعـيات التعـاونية الزراعـية.

القروض الاستثمارية

بلغ إجمالي القروض الاستثمــارية الممنوحة للمزارعيـن والمشــروعات الزراعية نحو 13,8 مليـار جنيـه عام 2018/ 2019 مقابـل 14,2 مليـار جنيـه عام 2017/ 2018 بانخفاض بلغ نسبته 2,3٪ .

ووفقاً لبيان “الإحصاء” ؛ بلغت القروض قصيـرة الأجل 6,2 مليـار جنيـه عام 2018 /2019 مقابـــل 7,7 مليار جـنيـــه عــام 2017 / 2018 بانخفاض بلغ نسبته 19,9٪. وذلك لانخفاض قــروض الثــروة الحيوانية بنسبة 24.8%.

وبلغ إجـمالي القـروض متوسـطـة الأجل 7,0 مليـار جنيـه عام 2018 / 2019 مقـابــل 6,2 مليـار جـنيــه عـام 2017 / 2018 بزيادة بلغت 12,1٪ .

كمـا بلغ إجمـالي القروض طـويلة الأجـل 691,6 مليــون جنيـه عـام 2018 / 2019 مقابل 243,2 مليون جنيـه عام 2017/ 2018 بزيادة بلغت 184,4٪؛ نتيجة الزيادة فى القروض الخاصة بإنشاء بساتين استصلاح واستزراع الأراضى وقروض الشباب والعاملين.