أصدر الجهـاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس النشرة السنوية لحركة الإنتاج والتجارة الخارجية والمتاح للاستهلاك من الســلع الزراعية عــام 2020 ومن أهم مؤشرات النشرة بلوغ نسبة الاكتفـاء الذاتي مـن القمــــح 41.4 ٪ عـــام 2020.

وبلغ متوســط نصيب الفرد من القمح 156.1 كجم مقابل 153.3 كجم عام 2019 بزيادة بلغت نسـبـتها 1.8٪، وسجلت نسبة الاكتفاء الذاتي مــن الأرز 98.3% عام 2020، ومتوسط نصيب الفـرد 29.6 كجـم مقابل 26.7 كجـم عــام 2019 بزيادة بلغت نسـبـتها 10.9٪ .

وبحسب بيان “الإحصاء”، بلغــت نسبـة الاكتفاء الذاتي من الخضـروات 103.7% عـــام 202، ومتوسـط نصيـب الفــرد 73.6 كجـم مقـابل 77.5 كجــم عـام 2019 بانخفاض بلغت نسـبـته 5.0 ٪.

وأشار “الإحصاء” إلى بلوغ نسبة الاكتفـاء الذاتى من الفـــاكهة 100.6٪ عــام 2020، ومتـوسـط نصيب الفــرد 58.5 كـجم مقابل 62.9 كجم عـــام 2019 بانخفاض بلغت نسـبـته 7.0٪.

وسجلت نسبـة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء 53.8 % عام 2020، ومتوســط نصـيب الفــرد 7.3 كـجم مقـابـل 7.2 كجــم عـام 2019

بزيادة بلغت نسـبـتها 1.4٪.

وسجلت نسبة الاكـتفـاء الذاتي من لحوم الدواجـن والطـيور 98.1 ٪ عام 2020 ومتوســط نصـيب الفرد 15.4 كجـم مقـابل 13.7 كـجـم

عام 2019 بزيادة بلغـت نسـبـتها 12.4٪ لزيادة الإنتاج بنسبة 15.1٪.