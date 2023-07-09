«الإحصاء»: زيادة مساحات المحميات الطبيعية إلى 14.1% من مساحة مصر

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أحوال البيئة وجودتها، تضمن زيادة مساحات المحميات الطبيعية البالغة 30 محمية إلى 14.1% من مساحة مصر بنهاية 2021، مقارنة بـ13.6 % فى 2020.

وأضاف التقرير الذي حصلت “المال” على نسخة منه، عن نمو مساحات المنجروف إلى 7 كيلومترات مربعة لأول مرة، وتحمي أشجار المنجروف الشواطئ من التاكل والنحر، إضافة إلى زيادة نسبة الأكسجين فى الغلاف الجوي.

وتابع التقرير أن مساحة الشعاب المرجانية في مياه البحر الأحمر وصلت لنحو 3.4 ألف كيلو متر بنهاية عام 2021.

أعلى ارتفاع فى درجات الحرارة

وذكر التقرير أن من أهم المؤشرات العامة فى تقرير البيئة، هو أعلى متوسط شهري لدرجة الحرارة العظمى فى مصر خلال عام 2021 مسجلة 43 درجة في شهر يوليو فى محطة أسوان، فيما سجلت أعلى متوسط شهري للدرجة الصغري 33.6 فى أغسطس بمحطة حلوان.

وتابع التقرير أن أعلى متوسط شهري للرطوبة فى مصر سجل 76 % خلال شهر نوفمبر فى محطة دمياط.

كما سجل أعلى متوسط شهري لكمية الإشعاع الشمسي الكلي فى مصر كان فى شهر يونيو، وبلغت 30.9 ميجا جول وذلك فى محطة الغردقة، يلية 30.5 ميجا جول فى محطة الخارجة.

وأفاد التقرير عن تفاصيل القائمة الحمراء للثدييات وبلغت 56 نوعا من الثدييات البرية منها 30 غير مهدد بالانقراض، بينما بلغت عدد الثدييات البحرية 20 نوعا منها 10 غير مهددة بالانقراض و 4 أنواع مهددة بالانقراض.

10 ملايين زائر سنوياً

وتستقبل محميات البحر الأحمر وجنوب سيناء 10 ملايين زائر سنويًا، والتى تعد أكثر المحميات الطبيعية إقبالا على مستوى العالم، وتصل إلى 9 محميات طبيعية، هي رأس محمد، نبق، أبو جالوم، طابا، سانت كاترين، والجزر الشمالية، وادى الجمال، علبه، الجزر البعيدة.

تطوير 13 محمية

وتعمل وزارة البيئة على رفع كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة للزوار لنحو 13 محمية طبيعية على مستوى الجمهورية، ومن أهمها تطوير مواقع الغوص فى «البلو هول» ضمن تنفيذ المرحلة الأولى لرفع كفاءة البنية التحتية محمية أبو جالوم.