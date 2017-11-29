الإحصاء: زيادة قيمة المعاشات في 2016 بلغت 14.3%

بلغت 55.5مليار جنيه عام 2015/2016 مقابل 48.6 مليار جنيه عام2014/2015 سمر السيدأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاربعاء النشرة السنوية "لإحصاءات الخدمات الاجتماعية عام 2016 . وتضمنت مؤشراتها وصول إجمالي قيمة المعاشات إلى 55.5مليار جنيه عام 20

بلغت 55.5مليار جنيه عام 2015/2016 مقابل 48.6 مليار جنيه عام2014/2015



سمر السيد

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاربعاء النشرة السنوية “لإحصاءات الخدمات الاجتماعية عام 2016 .

وتضمنت مؤشراتها وصول إجمالي قيمة المعاشات إلى 55.5مليار جنيه عام 2015/2016 مقابل 48.6 مليار جنيه عام2014/2015 بزيادة بلغت 14.3 ٪

ووفق البيان الصحفى الصادر عن الجهاز، بلغ عدد الحالات المستفيدة 3.3مليون حالة عام 2015 / 2016 مقابــل 3.1 مليون حـالة فى العام المالى السابق عليه بزيادة بلغت 4.6٪

كما سجلت المبـالـغ المنصــرفـة مــن المعـــاشات والمسـاعدات نحو 7.1مـليـارجنيـه مـقـابــل6.5 مليارجنيــه خلال فترة المقارنة السابق ذكرها بزيـادة بلغت 9٪ ، فيما بـــلـغت عـــدد الـحــالات المستـفيــدة 1.8 مـــليون حــالــة مقابل 1.7مليون حالة بزيادة 6٪ .

ووصلت قيمة المبالغ المنصرفة مـن تكافل وكرامة نحو 4.1مليار جنية عام 2016 ، وسجلت عـــدد الحــالات المستفيــدة 1.3 مليــون حــالـــــــة .

وقال الجهاز إن قيـمـة المبـالـغ المنصرفـة من معاشات التأمين الاجتماعي سجلت خلال الفترة السابق ذكرها نحو 3.9 مليار جنية وبــلــغ عـــدد الـحـــالات المـستـفـيـدة نحو 3 مـليـون حــالــة

وسجلت قيـمة المعاشات المنـصرفة للعاملين لدي انفسهم463 مليون جنية ، كما بلغت عـــدد الحــالات المسـتـفيــدة 703 ألــف حــالــة وسجلت قيـمـة المعاشات للعاملين بالقطاع الـعـام والـخـاص نحو 4 مـليار جنيـه

وسجلت عـــدد الحــالات المستـفيــدة نحو 2.4 مــلــيـون حــالـــة ، فيما بـلغــت قيـمـة المعاشـات المنـصـرفة للأرامل بالقطـاع العـام والخاص 924 مليون جنيه

وبلــغ عدد النقابات العامة 23 نقابة عامة عام 2016 ونحو 1065 لجنة نقابية تضم 3.5 مليـون عضو مقابـل 1092 لجنـة تضم 3.3مليون عضو عبزيادة بلغت 7.8 ٪ فى عدد الأعضاء خلال فترة المقارنة السابق ذكرها.

وبلغ عدد المستفيدين من خدمات التاهيل الاجتماعي لذوي الصعوبات 230 الف مستفيد ووصلت قيمة المبالغ المنصرفة إلى 16.7 مليون جنية ، وسجلت عـدد الوحـدات المحليــة 1324وحــدة عـام 2016 مقـابل 1322 وحدة عام 2015 بزيادة بلغت0.2٪ تخدم 3385 قريــةعـام 2016 مقابـل 3382 قريـة عـام 2015 بزيادة بلغت 0.1٪

كما بلغ عدد المستفيدين من الخدمات التى تشرف عليها الوحـــــدات المحليــــــة 54.6 مليـون مستفيـداًً مقـابل 54.1 مليـون مستفيداً عفى فترة المقارنة السابق ذكؤها بزيادة بلغت 0.8٪

وبلغت عـــدد الجمــعيات الأهـلية المعــانة 3575 جمــعـيـة فى عام 2016 مقـابل 3206 جمـعية عـام 2015 بزيادة بلغت 11.5 ٪ ، وبلغ عـدد الأعضاء المشـتركين 728 ألف مشـترك .